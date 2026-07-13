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Volkswagen анонсировала электромобиль Polo Trend с литий-железо-фосфатной батареей за €25 000
Производитель анонсировал в общей сложности четыре варианта силовых агрегатов для ID.Polo.
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В конце апреля 2026 года VW начала предварительные продажи первых моделей своего нового полностью электрического городского автомобиля ID.Polo. Даже с учетом возможных скидок при покупке, варианты Life и Style стоят больше 30 000 евро.
Polo Trend. Фото: Volkswagen AG

Примерно через два с половиной месяца после выпуска более дорогих моделей VW начала предлагать базовую версию Polo Trend. Об этом, среди прочих, сообщило издание Golem. Согласно первоначальному пресс-релизу VW, ID.Polo Trend будет доступен по стартовой цене 24 995 евро.

За сравнительно низкую цену покупателям придется пойти на некоторые компромиссы. Например, ID.Polo Trend поставляется с литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) емкостью 37 киловатт-часов вместо батареи емкостью 52 киловатт-часа (NMC), используемой в вариантах Life и Style. Максимальная мощность зарядки снижена со 105 до 90 киловатт.

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VW заявляет о запасе хода модели Trend до 329 километров. Однако, по данным производителя, две более дорогие модели должны достигать запаса хода до 450 километров на одной зарядке. Их системная мощность, составляющая 85 и 99 киловатт соответственно, также ниже, чем 155 киловатт у моделей Life и Style.

Ожидается, что версия ID.Polo GTI с двигателем мощностью 166 киловатт и батареей емкостью 52 киловатт-часа будет доступна для предварительного заказа начиная с осени 2026 года. Ее запас хода, по прогнозам, составит около 424 километров. VW пока не объявила конкретную цену на ID.Polo GTI. Однако, по данным ADAC (Немецкого автомобильного клуба), топовая модель, как ожидается, будет стоить менее 40 000 евро.

В настоящее время VW находится под давлением. Ослабление рынков сбыта и конкуренция со стороны Китая оказывают давление на компанию. VW реагирует масштабными сокращениями. Четыре завода VW в Германии, на которых работает в общей сложности около 40 000 человек, могут быть закрыты в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

#электромобиль #автомобиль #volkswagen #vw #polo trend
Источник: golem.de
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