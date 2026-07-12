Созданная на на базе бывших ресторанов McDonald's сеть «Вкусно — и точка» смогла завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда, заявил Олег Пароев.

Генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев в разговоре с ТАСС рассказал о перспективах развития импортозамещенной сети быстрого питания. По его мнению, американскому McDonald's будет сложно вернуться в Россию.

Изображение: нейросеть qwen

По словам топ-менеджера, существуют две очевидные причины, по которым зарубежный бренд вряд ли вернется на отечественный рынок. Во-первых, вследствие наступления значительных геополитических изменений еще четыре года назад иностранный бизнес покинул Россию. Вернуться после столь длительного перерыва будет очень сложно, полагает Пароев.

Во-вторых, существенно поменялись предпочтения российских потребителей, и у локализованной сети быстрого питания получилось «завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда».

«Уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго», — резюмировал гендиректор.

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Как сообщает «Фонтанка», McDonald's будет просто экономически не очень выгодно возвращение на российский рынок. По словам владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора, американская сеть ресторанов сама не идет на контакт с представителями отечественного бизнеса. Предприниматель также отметил, что россияне уже «полюбили» отечественный бренд, и американская сеть не сможет конкурировать с «Вкусно — и точка».