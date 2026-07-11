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kosmos_news
Российский вертолёт Ми-171 участвует в спасательной миссии после наводнения в Китае
Винтокрылая машина доставляет гуманитарную помощь и участвует в эвакуации жителей затопленных районов.
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На юг Китая обрушились сильнейшие за последние годы ливни, в результате которых ряд регионов оказался затопленными. Особенно от наводнения пострадал Гуанси-Чжуанский автономный район. Фактически жители населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Для борьбы с последствиями стихии и помощи местным жителям власти Китая привлекли российский вертолёт Ми-171, который находится в парке Циндаоской авиакомпании, партнера холдинга «Вертолёты России».
Фото: Вертолёты России

Ми-171 — это предназначенная для экспортного рынка версия знаменитого семейства Ми-8/17. Три года назад китайские регуляторы выдали сертификат типа для этого вертолета с двигателями ВК-2500-03.

Силовая установка, благодаря использованию жаростойких материалов и улучшенной конструкции, обеспечивает более высокую производительность, чем старый двигатель ТВ3-117ВМ, во всех режимах полёта и на любой высоте (взлётная мощность 1764 против 1470 кВт). Цифровая система автоматического управления БАРК-78 упрощает эксплуатацию летательного аппарата.
Фото: Вертолёты России

Во время гуманитарной миссии Ми-171 доставляет грузы в пострадавшие от стихии районы, эвакуирует жителей. Российские вертолёты уже несколько лет выполняют социально значимые задачи в Китае, в том числе участвуют в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров. Всего в Поднебесной эксплуатируется 450 вертолетов, и 85% из них представляют собой модификации тяжелого Ми-8/17.

#россия #китай #вертолет #ми-171
Источник: vkvideo.ru
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