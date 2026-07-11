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kosmos_news
Китай впервые в истории за один месяц отправил на экспорт более миллиона автомобилей
Аналитики отрасли склонны объяснять скачок экспорта низкой себестоимостью китайских машин за счёт передовых технологий производства, а также отсутствием конкуренции на внешних рынках.
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В июне из Китая экспортировали 1 037 000 автомобилей, что на 75,1% больше, чем годом ранее, и на 11,6% больше, чем в предыдущем месяце. Для сравнения: в июне прошлого года было поставлено на внешние рынки менее 600 000 машин.
Изображение: нейросеть qwen

Более половины экспорта составляют электромобили и подключаемые гибриды. Каждый второй автомобиль, покидающий Китай сегодня, имеет возможность подзарядки. Год назад было поставлено 205 000 таких автомобилей, то есть речь идёт о росте на 160%. Увеличивается нагрузка на логистические цепочки: спрос настолько большой, что в Китае даже разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах.

В конце 2024 года ЕС ввёл тарифы на электромобили из Китая в размере от 7,8 до 35,3%, что выше стандартных 10%. Однако только за первое полугодие 2026 года из Китая вывезли более 5 миллионов автомобилей – на 65,3% больше, чем в предыдущем году.

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Китай контролирует всю цепочку поставок для электромобилей – от элементов питания до контроллеров – и производит их дешевле, чем кто-либо другой. Более того, такие гиганты, как Volkswagen и Toyota, упустили прорыв в области электромобилей, в то время как китайцы заполнили эту нишу, предложив быструю зарядку и системы помощи водителю.

В июне продажи новых китайских автомобилей в России продемонстрировали уверенный рост, заняв львиную долю рынка. Наибольший рост спроса за первые пять месяцев года был зафиксирован также во Вьетнаме, Таиланде.

В Китае местные производители сталкиваются с трудностями, поскольку Пекин перекрыл поток субсидий и ввёл налог. В результате внутренние продажи резко падают. В 2025 году Китай экспортировал около 7,1 миллиона автомобилей по всему миру, из которых около миллиона — в ЕС.

В десятку крупнейших покупателей входят Россия (187 000 автомобилей, крупнейший рынок) и Бразилия, в то время как в странах ЕС доминируют Бельгия, Италия, Германия, Испания и Великобритания. Китайские эксперты прогнозируют, что экспорт электромобилей только в ЕС будет расти в среднем примерно на 20% в год до 2028 года.

#китай #автомобили #электромобили #европа
Источник: carnewschina.com
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