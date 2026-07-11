Американской исследовательской группе впервые удалось отследить траекторию небесного тела, используя только звуковые волны и колебания поверхности земли.

Весной 2025 года яркий метеор пролетел над Аляской в середине дня. Спутники и исследовательские камеры обычно надежно фиксируют такие события. Однако, как сообщает Universe Today, на этот раз им не удалось получить четкие изображения инцидента. Поэтому астрономы проанализировали звук, который издавало небесное тело во время своего полета, и смогла таким образом восстановить его траекторию.

Изображение: нейросеть qwen

Падение метеоритов на Землю из космоса — не редкость. В зависимости от размера камня, его вход в атмосферу часто остается незамеченным. Однако иногда удается получить кадры болидов, несущихся к Земле.

Когда объект несется сквозь атмосферу с огромной скоростью, он генерирует ударную волну, которая распространяется в виде инфразвука на сотни километров. Часть этой энергии также проникает в землю и обнаруживается там в виде слабых вибраций датчиками, которые фактически используются для мониторинга землетрясений и вулканов. Логан Скамфер, научный сотрудник Университета Аляски, первым заметил нечто необычное в записанных данных: вместо обычной картины землетрясений он обнаружил характерную N-образную волну. Его подозрения подтвердились, когда он узнал о метеорите.

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Скамфер присоединился к команде физика Элизабет Зильбер в Сандийской национальной лаборатории. Вместе они решили смоделировать траекторию болида, используя только данные звука и вибрации. В общей сложности 57 приборов в регионе зафиксировали это событие, некоторые с расстояния почти 600 километров. На основе этих данных они реконструировали траекторию небесного тела и определили место его вероятного распада. По данным Universe Today, они поделились своей оценкой с коллегами из НАСА, которые использовали метеорологический радар для поиска следов фрагментов.

Данные были сопоставлены с записями с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, предоставленными общественностью. В совокупности информация указывала на то, что объект вошел в атмосферу под небольшим углом примерно в 19 градусов и двигался со скоростью до 90 000 километров в час.

Отслеживание траектории показало, что метеорит образовался в поясе астероидов. Это был первый случай, когда исследователям удалось рассчитать эллипс падения (так называемое поле рассеяния обломков метеорита), используя только звук и колебания земли. По словам исследователей, этот метод также может иметь большой потенциал для будущих исследований.