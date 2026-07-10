По мере завершения дополнительных испытаний условия эксплуатации будут расширяться, а текущий документ закрепляет лишь базовую область применения машины.

Сертификат типа на самолет Ил-114-300 был выдан в июне «Росавиацией». Согласно сертификату, новые российские региональные лайнеры могут эксплуатироваться только при температуре от -9 до +25 °С до дальнейшего уведомления. Однако текущий документ закрепляет только первоначальные условия эксплуатации, подтверждённые в ходе состоявшихся испытательных полетов. По мере завершения дополнительных испытаний условия эксплуатации будут расширяться.

Фото: ОАК

Сейчас взлет и посадка разрешены только на асфальтированных взлетно-посадочных полосах – если полоса мокрая, применяются дополнительные ограничения. Например, боковой ветер не должен превышать 12 метров в секунду, а на сухой полосе – 15 метров в секунду. Полеты над водой не должны отклоняться от берега более чем на 30 минут, чтобы обеспечить наличие подходящего места для посадки в случае чрезвычайной ситуации.

Полеты Ил-114-300 в условиях обледенения и грозы пока запрещены. Росавиация установила временной лимит на прекращение связи с диспетчерской службой: перерывы в радиосвязи не должны превышать пяти минут.

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В «Росавиации» отметили, что эти ограничения являются стандартной практикой сертификации новых типов самолетов. Разработчик сначала подтверждает характеристики, необходимые для первоначальной эксплуатации, а после завершения дальнейших испытаний ограничения постепенно снимаются.

По данным производителя, прототипы Ил-114-300 совершили на сегодняшний день около 500 полетов, налетав в общей сложности около 1500 часов. Генеральный директор АО «Ил» Даниил Бренерман заявил, что к моменту поставки первых серийных самолетов будут достигнуты значительно улучшенные летные параметры. Необходимые испытания продолжаются полным ходом.

Он добавил, что Ил-114-300 также летал при температуре -42 °С. В настоящее время результаты обрабатываются и будут переданы в регистр воздушных судов для проверки.

Бренерман подчеркнул, что после завершения расширенных летных испытаний Ил-114-300 станет значительно улучшенным самолетом. Однако он не уточнил сроки достижения этой цели. Ил-114-300 вмещает до 66 пассажиров и предназначен для замены западных самолетов, а также более старых советских Ан-24 и Ан-26.

Разрешения на полеты в условиях грозы и обледенения могут быть выданы в ближайшие месяцы, но решение других проблем может занять значительно больше времени. Бренерман сообщил агентству ТАСС, что испытания Ил-114-300 в условиях низких температур будут повторены следующей зимой при более низких температурах.