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kosmos_news
Airbus и MTU создадут предприятие по разработке авиационного водородного электродвигателя
Совместное предприятие будет отвечать за разработку и маркетинг системы топливных элементов.
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Airbus и MTU Aero Engines планируют создать совместное предприятие для продвижения разработки полностью электрической системы водородных топливных элементов. Обе компании объявили об этом 7 июля. При условии получения необходимых разрешений регулирующих органов, ожидается, что совместное предприятие начнет свою деятельность в 2027 году.
Фото: MTU

Полностью электрический двигатель на топливных элементах предназначен для будущего самолета вместимостью около 100 мест. Согласно предварительным сообщениям, Airbus будет владеть более 50% акций, что позволит ему контролировать это новое предприятие, созданное как «гибкая» структура для ускорения технологического развития и сертификации.

В пресс-релизе Airbus уточняется, что цель состоит в том, чтобы «ускорить технологическое развитие, проектирование, тестирование и сертификацию революционной силовой установки для авиации на основе водородного топливного элемента».

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MTU, со своей стороны, подчеркивает охват «всего жизненного цикла силовых установок на топливных элементах — от разработки и тестирования до сертификации и коммерциализации». Компания заявила о стремлении к созданию «безопасной, надежной и экономичной» технологии для климатически нейтральной авиации.

Airbus указывает, что совместное предприятие «должно начать работу в 2027 году», в соответствии с дорожной картой программы ZEROe, которая предусматривает ввод в эксплуатацию первых коммерческих самолетов на водородном топливе примерно в 2035 году.

Совместному предприятию будет поручено разработать двигательную установку, адаптированную для самолета примерно на 100 мест, предназначенного для региональных или ближнемагистральных рейсов. Проект объединит опыт Airbus в области архитектуры коммерческих самолетов, его работу над криогенными резервуарами для жидкого водорода и распределением энергии с опытом MTU в проектировании, интеграции, проверке и техническом обслуживании авиационных двигателей.

#сша #авиация #самолеты #airbus #двигатели
Источник: air-journal.fr
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