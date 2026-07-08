Южная Корея намерена создать низкоорбитальную спутниковую сеть связи к 2035 году, а также ускорить реализацию первой лунной миссии страны — высадку планируется осуществить уже в 2030 году.

Южнокорейское космическое агентство KASA объявило об ускорении реализации своей первой миссии на Луну. Ожидается, что южнокорейский посадочный модуль достигнет Луны уже в 2030 году. Сеул также намерен построить собственную телекоммуникационную спутниковую систему, аналогичную сети Starlink, к 2035 году.

Изображение: нейросеть qwen

«Прошло более 50 лет с момента миссии «Аполлон-11», но высадка на Луну по-прежнему является областью, требующей самых передовых технологий», — сказал глава KASA О Те Сок. По его словам, «это сложная задача», но шаг за шагом страна будет готовиться участия в будущей космической гонке.

Обновленная стратегия, утвержденная Национальным космическим советом при президенте Ли Чжэ Мёне, предполагает использование новой ракеты-носителя. Вместо того чтобы ждать первого полета ракеты следующего поколения, запланированного на 2032 год, программа будет использовать трехступенчатую ракету «Нури». Это решение позволит ускорить реализацию миссии и отправить на Луну небольшой посадочный модуль, разработанный частной компанией, уже через четыре года.

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Кроме того, запуск лунного телекоммуникационного орбитального аппарата запланирован на 2029 год, а исследовательского зонда Земля-Луна — на 2031 год. Одновременно с этим KASA объявила о создании к 2035 году отечественного аналога системы Starlink. Сеть из сотен спутников, размещенных на низкой околоземной орбите, призвана поддерживать инфраструктуру 6G и гарантировать «телекоммуникационный суверенитет» Южной Кореи.

«Ведущие страны прилагают значительные усилия для создания низкоорбитальных спутниковых сетей, которые представляют собой ключевую инфраструктуру для национальной безопасности», — отметили в космическом агентстве.

Южная Корея стремится войти в элитную группу стран, осуществляющих лунные миссии, в которую в настоящее время входят Россия, США, Китай, Индия и Япония.