Используемые в таких системах энергоснабжения газотурбинные установки имеют мощность от 6 до 32 МВт и КПД выше 32%.

На проходящей в Екатеринбурге международной выставке достижений промышленности АО «ОДК» впервые продемонстрировала новейшую разработку – газотурбинный двигатель ГТД-6/РМ для обеспечения энергией центров обработки данных (ЦОД). Созданием оборудования занималось подразделение холдинга «ОДК Инжиниринг».

Изображение: АО «ОДК»

В комплексе электроустановок ЦОД двигатели представленной серии могут иметь мощность от 6 до 32 МВт, при этом КПД, как сообщается, превышает 32%. Представленная на экспозиции Ростеха модель серии ГТД-6/РМ имеет минимальную мощность в 6 МВт.

Благодаря этому оборудованию можно создать компактные источники для производства электроэнергии непосредственно вблизи ЦОД. Также существует возможность когенерации, то есть комбинированной выработки электроэнергии.

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ОДК уже выпустила оборудование суммарной мощностью свыше 6 ГВт. Корпорация произвела более 675 установок, которые эксплуатируются на объектах критически важной инфраструктуры. Особенность системы энергоснабжения для ЦОД в том, что она может строиться по модульному принципу. Если вычислительная мощность центра увеличивается, то выработка электроэнергии наращивается за счет дополнительного расширения установок.

Одним из действующих объектов с оборудованием ОДК является Тутаевская ПГУ-ТЭЦ мощностью 52 МВт, интегрированная в систему энергоснабжения ЦОД. На станции эксплуатруюся двигатели ГТД-8/РМ. Электроэнергия используется для работы дата-центра, а тепловая энергия направляется на нужды городского хозяйства.

По словам главы «ОДК Инжиниринг» Андрея Воробьёва, энергообеспечение является ключевым элементом эксплуатации ЦОД. Они нуждаются в постоянном питании, а централизованные сети не всегда справляются с нагрузкой.