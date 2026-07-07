Дейв Пламмер разработал программу Tinyretropad для всех, кто считает текущий текстовый редактор Windows слишком громоздким.

Текстовый редактор Блокнот Windows появился в 1983 году. Он включен в стандартную комплектацию ОС с 1985 года и стал незаменимым приложением ПК в 1980-х и 1990-х годах.

Изображение: нейросеть qwen

С годами в него добавлялось всё больше и больше функций. Программа также включена в Windows 11. Бывший разработчик Microsoft Дейв Пламмер считает текущий Блокнот слишком громоздким. Поэтому он выпустил альтернативу — Tinyretropad.

Tinyretropad занимает меньше 3 килобайт. Интерфейс ограничен самым необходимым, но это не означает, что пользователю придется отказаться от базовой функциональности текстового редактора. Можно сохранять и открывать файлы, изменять шрифт в меню, использовать копирование и вставку, поиск внутри документа и замену символов или слов.

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Пламмер объясняет, как Tinyretropad удалось сделать таким «легким», в подробном видео на YouTube: <span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

Дело в том, что программа использует уже существующие API и элементы операционной системы Windows. Она также использует инструмент сжатия Crinkler. Tinyretropad можно скачать со страницы GitHub.