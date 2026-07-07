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kosmos_news
Китайский зонд «Тяньвэнь-2» достиг астероида Камоалева после 401 дня полета
Зонд будет изучать околоземный астероид и собирать образцы горных пород.
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Китайский космический зонд «Тяньвэнь-2» достиг околоземного астероида Камоалева после 401-дневного полета. Беспилотный зонд успешно приблизился к небесному телу на расстояние 20 км и начал научные исследования. Зонд будет детально картографировать астероид и собирать небольшое количество материала.

Изображение: нейросеть qwen

Возвращаемая капсула с образцами по плану должна прибыть на Землю в конце 2027 года. Основной зонд «Тяньвэнь-2» должен продолжить свой путь к комете 311P в поясе астероидов. Вся миссия планируется на 10 лет.

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С момента запуска зонд пролетел около миллиарда километров. Согласно сообщениям, он впервые обнаружил астероид в июне. 7 июня был выполнен маневр управления на расстоянии около 30 000 километров, и с тех пор зонд постепенно приближался к нему.

Астероид 2016 HO3, расположенный примерно в 40 миллионах километров от Земли — более известный как Камоалева — является так называемой квазилуной Земли. Этот объект, размером всего в несколько десятков метров, вращается вокруг Солнца почти синхронно с орбитой Земли. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть фрагмент Луны, выброшенный в космос в результате столкновения. Лабораторный анализ образцов, включая изотопные соотношения, должен внести большую ясность в происхождение объекта.

Космический аппарат «Тяньвэнь-2» был запущен с космодрома Сичан в конце мая 2025 года. Для Пекина этот проект является частью более амбициозной программы исследования дальнего космоса. В 2021 году Китай высадил на Марс марсоход «Тяньвэнь-1». Миссия по сбору образцов с Марса, «Тяньвэнь-3», запланирована на 2028 год.

#китай #космос #астрономия #астероид
Источник: x.com
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