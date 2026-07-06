Несмотря на миллиарды звезд, ученые не находят никаких следов внеземных цивилизаций, поскольку они не строят космические империи и не окружают звезды мегаструктурами, а расселяются по Галактике тихо — с помощью малозаметных ИИ-систем.

Сергей Ивлиев, австрийский исследователь, специализирующийся на математическом моделировании и системном анализе, предлагает новую интерпретацию парадокса Ферми. Согласно его теории, развитие передового искусственного интеллекта позволяет развитым цивилизациям не строить космические империи, а осуществлять более скрытую экспансию, практически невидимую для внешних наблюдателей.

Изображение: нейросеть qwen

Более семидесяти лет парадокс Ферми остается одной из важнейших проблем современной астрофизики. Его суть: во Вселенной существуют сотни миллиардов галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд. Многие из них имеют планеты, расположенные в обитаемой зоне для жизни. Статистически, разумная жизнь, следовательно, должна быть распространена. Несмотря на это, астрономы до сих пор не нашли убедительных доказательств существования инопланетных цивилизаций.

Сергей Ивлиев считает, что ключевым моментом в развитии любой развитой цивилизации является достижение состояния, известного как автономная ИИ-космоиндустрия (Autonomous AI-Cosmoindustry (AICI).

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Это этап, на котором искусственный интеллект уже способен самостоятельно проектировать, производить, ремонтировать и запускать космические устройства без необходимости постоянного участия биологических существ. Формируется полностью автономная индустрия, работающая за пределами родной планеты.

Автор статьи исходит из предположения, что ИИ не будет руководствоваться эмоциями или амбициями, характерными для людей. На протяжении всей истории нашей цивилизации великие экспедиции часто мотивировались желанием обрести престиж, богатство, новые территории или просто любопытством. Продвинутая система ИИ подошла бы к проблеме совершенно иначе.

Расширение инфраструктуры за пределы родной системы становится рациональным элементом стратегии выживания, а не попыткой построить галактическую империю. Наиболее интересным аспектом гипотезы является метод проведения такой экспансии.

По мнению Ивлиева, развитый ИИ не стал бы отправлять огромные корабли с миллионами колонистов. Отправка небольших межзвездных зондов весом всего несколько килограммов была бы гораздо более экономически выгодной. Они перевозили бы не людей, а цифровые знания целой цивилизации, технологические разработки, культурные архивы и биологический материал, позволяющий воссоздать жизнь в будущем. После достижения подходящей планетной системы автономный ИИ мог бы оставаться в спящем режиме очень долгое время, наблюдая за окружающей средой и ожидая момента, когда он понадобится.

Работа Сергея Ивлиева не отвечает на вопрос о том, существуют ли инопланетные цивилизации на самом деле. Это прежде всего попытка взглянуть на парадокс Ферми с точки зрения быстро развивающегося искусственного интеллекта и автономных космических систем.