Культовая «Пятёрка» советской эпохи участвовала в ралли заграницей и была серьезно модифицирована, а коллекционеры ретро-автомобилей могут сразу ее купить у владельца из Австрии за 63 000 евро (5,5 млн рублей).

В 1980-х годах в различных международных автогонках участвовало множество автомобилей производителей из разных стран. Один из них — ВАЗ-2105 «Жигули» (Lada 2105), легендарная «Пятёрка», которую можно было увидеть на многих раллийных трассах, в том числе и в Австрии. Именно там этот автомобиль находится до сих, но теперь выставлен на продажу.

Фото: ebay.de

Выставленная на онлайн-аукционе eBay модель была выпущена в 1981 году Волжским автомобильным заводом (АвтоВАЗ). В 1985 году «Лада» была отправлена на Вильнюсский завод спортивных автомобилей. Это был один из самых известных автоспортивных объектов в СССР.

Там машина была сертифицирована и зарегистрирована для участия в ралли группы B и для дорожного использования австрийским импортером Lada, компанией ÖAF. Также в 1985 году эта модель начала участвовать в чемпионате Австрии по ралли.

Последний сезон состоялся в 1989 году, после чего Lada почти три десятилетия не эксплуатировалась. Нынешний владелец приобрел её в 2018 году и восстановил. В 2020 году машина получила Исторический технический паспорт от FIA и соответствует требованиям омологации B222.

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Когда-то распространенная на советских и российских дорогах «Пятёрка», наряду со своей более совершенной версией 2107, имеет довольно угловатый силуэт. Однако раллийная версия визуально несколько отличается от классики. У нее есть специальный обвес, включающий в себя массивные расширители колесных арок, заметный передний спойлер и второй задний бампер. Автомобиль также получил характерные дополнительные фары и пластиковые окна для снижения веса. Весь пакет обновлений дополняют пятиспицевые белые алюминиевые диски.

Фото: ebay.de

Внутреннее пространство салона тоже значительно модифицировано, а на приборную панель добавлены несколько дополнительных приборов и переключателей. Однако самой интересной особенностью является силовая установка – 1,6-литровый бензиновый двигатель оснащен двумя карбюраторами Weber и высокопроизводительным впускным коллектором. Это решение увеличивает мощность с заводских 75 л.с. до 128 л.с.

Автомобиль оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач с короткими передаточными числами и дифференциалом повышенного трения Torsen. Официальные данные о динамических характеристиках не раскрываются, но при весе менее тонны «Лада» должна демонстрировать на дороге достойные показатели даже сегодня.

Автомобиль был выставлен на eBay в Германии. По состоянию на 5 июля, за три дня до окончания аукциона, самая высокая ставка составила 45 000 евро, или примерно 3 960 000 рублей. Однако продавец также предлагает купить машину без торгов (так называемую быструю ставку или «ставку в один клик») за 63 000 евро, или приблизительно 5,5 млн рублей.