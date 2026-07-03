Версия Ту-214М получит кабину для двух пилотов, а вместимость может вырасти примерно до 220 пассажиров.

В феврале двухдвигательный среднемагистральный реактивный самолет Ту-214 получил сертификат летной годности и был запущен в серийное производство. На Казанском авиационном заводе уже готовят новую, более передовую версию Ту-214М улучшенной компоновки. Также продолжится реализация программы импортозамещения.

Фото: Ростех

Ту-214 долгое время использовался только государственными и специальными подразделениями, теперь же он вступает в новую эру гражданской коммерческой авиации. Запущенный в разработку в начале 1989 года, этот узкофюзеляжный самолет совершил свой первый полет только в 1996 году. Импортозамещенный Ту-214 совершил свой первый полет в ноябре 2024 года.

В настоящее время на казанском авиазаводе идет подготовка к модернизации уже импортозамещенного лайнера. Благодаря передовым решениям инженеров, машина станет легче и экономичнее. Масса конструкции уменьшится на 2,5 тонны. Это будет достигнуто за счет использования новых материалов и переработки некоторых элементов самолета.

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Также планируется изменить компоновку салона — вместимость увеличится с 210 до 220 пассажиров, при этом размеры лайнера останутся прежними. Также самолет получит более компактную кабину пилота, в ней не будет места для бортинженера — это стандартная для современных пассажирских лайнеров схема с двумя членами экипажа, непосредственно управляющими воздушным судном.

Первоначально первые Ту-214 были предназначены для специальных заказчиков — в основном российских государственных организаций. Начиная с 2027 года, произойдет постепенный переход к коммерческим операторам. Эта стратегия позволяет ОАК стабилизировать производство, усовершенствовать импортозамещенную конфигурацию Ту-214 и поддержать подготовку гражданских экипажей.

Согласно информации, опубликованной перед Санкт-Петербургским международным экономическим форумом, ОАК планирует произвести четыре Ту-214 в этом году, восемь в следующем, а затем достичь темпов производства в 20 самолетов в год.