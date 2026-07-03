Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила решение, как минимизировать потерю подъёмной силы во время маневрирования за счёт использования вспомогательных винтов.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) представила проект нового самолета вертикального взлёта и посадки (СВВП). В настоящее время известно множество СВВП, в компоновке которых самолет дополнен несущей мультироторной системой, размещаемой на продольных балках, которые закреплены на консолях крыла. Однако у них есть определенные недостатки, устранение которых призван решить проект ОАК. Решение конструкторов призвано минимизировать потерю подъёмной силы во время маневрирования. Схема опубликована в базе Роспатента.

Визуализация прототипа модели нового самолета. Изображение: нейросеть qwen

Самолет вертикального взлёта и посадки инженеров ОАК снабжен вспомогательной силовой установкой. На крыльях представленной модели имеются специальные продольные балки — несущие элементы, расположенные параллельно фюзеляжу. На них попарно с каждой стороны относительно поперечной оси самолета установлены подъемные воздушные винты.

Внутри задних частей обеих продольных балок установлены винтомоторные вспомогательные силовые установки, так называемые импеллеры. Речь идет о винтах, заключенных в жесткий кольцевой корпус. Они должны создавать разнонаправленную тягу и отвечать за маневрирование машины без изменения режима работы основных подъёмных винтов.

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Согласно проекту ОАК, благодаря такой конструкции, лётно-технические характеристики значительно увеличатся в любых режимах полета и при различных погодных условиях. Импеллеры внутри балок не создают дополнительное аэродинамическое сопротивление в горизонтальном полёте и лучше защищены от обледенения, что избавляет конструкцию от необходимости устанавливать отдельную противообледенительную систему.