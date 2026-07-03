Мексиканские болельщики на стадионе так бурно праздновали голы своей сборной в ворота Эквадора на чемпионате мира по футболу, что сейсмографы зафиксировали активность.

1 июля 80 000 болельщиков на стадионе «Ацтека» и около миллиона человек на улицах Мехико праздновали первую за 40 лет победу своей национальной сборной в матче плей-офф чемпионата мира по футболу. Два гола в ворота Эквадора были отмечены настолько бурно, что даже сейсмографы зафиксировали вибрации.

Изображение: нейросеть qwen

Сообщается, что станция Raspberry Pi Shake, расположенная рядом со стадионом, зафиксировала сигналы, когда Хулиан Киньонес и Рауль Хименес забили голы на 21-й и 31-й минутах соответственно. Эйфория и ликование толпы вызвали вибрации в земле, сообщила платформа раннего предупреждения SASSLA:

Это явление наблюдалось и на развлекательных мероприятиях, в том числе на концерте Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе в 2024 году. В середине июня 2026 года в Бергене, Норвегия, ликование болельщиков по поводу двух голов нападающего Эрлинга Холанда в матче чемпионата мира между Норвегией и Ираком сгенерировал измеримые сигналы.

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Эти вибрации нельзя сравнивать с так называемыми искусственными землетрясениями, которые создаются во время строительства небоскребов и туннелей или при гидроразрыве пласта. По мнению экспертов, движения земной поверхности классифицируются как землетрясения только в том случае, если они связаны с геологическим процессом, как сообщает Wired.

Артуро Иглесиас, исследователь из Института геофизики Национального автономного университета Мексики, еще в 2018 году объяснил, что показания сейсмографа не следует приравнивать к землетрясению. Эти приборы настолько чувствительны, что даже один болельщик, прыгающий рядом с сейсмографом, может произвести измеримый сигнал.

Тем не менее для исследователей вибрации, вызванные ликованием фанатов, представляют интерес. Как сообщает Wired, более глубокое понимание получаемых сигналов позволяет разрабатывать точные методы анализа сейсмической активности. Кроме того, подобные знания могут улучшить такие приложения, как сейсмическая интерферометрия. Эта методика использует вибрации от обычных источников для исследования структуры недр.