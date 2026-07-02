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kosmos_news
В Калининградской области нашли редкий янтарь массой 1,55 кг и возрастом 40 млн лет
Это своего рода слепок древнего дерева, а внутри камня находятся застывшие миллионы лет назад в смоле насекомые.
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Калининградский янтарный комбинат («КЯК») является единственным в мире предприятием, осуществляющим промышленную добычу янтаря. Комбинат добывает около 500 тонн минерала ежегодно, однако недавняя находка стала неожиданностью даже для столь масштабного предприятия. Как сообщили в пресс-службе «КЯК», специалисты добыли уникальный самородок, весом более полутора килограммов.
Изображение: «КЯК»

Редкий камень имеет разную степень насыщенности застывшей смолы микроскопическими пузырьками воздуха — это одновременно и прозрачный, и матовый янтарь. Точные параметры находки: размер — 21 на 16 см, масса — 1,55 кг.

Камень был сформирован около 40 миллионов лет, когда на Земле уже вымерли динозавры и стали появляться первые млекопитающие. Янтарь образовался в результате попадания натуральной смолы во внутреннюю полость сосны. Со временем этот материал затвердевал и в итоге превратился в «слепок» древнего дерева.

В смолу во время процесса застывания попали пузырьки воздуха, поэтому, как видно на фотографии, сердцевина камня имеет медово-матовый оттенок. Внешняя часть прозрачная, и на ней можно разглядеть застывших миллионы лет назад насекомых и кору деревьев.
Изображение: «КЯК»

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В этом году специалистам удалось впервые обнаружить такой большой самородок. Некоторые камни выставляются на аукцион, а самые уникальные и редкие находки пополняют экспозицию музея предприятия.

В 2026 году Калининградской области исполняется 80 лет. В честь этого события янтарю, в какой-то степени символу региона, дали название «Юбиляр». Напомним, «КЯК» является структурой холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.

#россия #история #археология #янтарь
Источник: fontanka.ru
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