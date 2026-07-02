Морская вода сильно влияет на силовую установку, поэтому инженеры внесут изменения в конструкцию, в том числе возможно применение новых антикоррозионных покрытий.

Двигатель ПД-8 разрабатывается предприятием «ОДК-Сатурн» и предназначен для использования в различных импортозамещенных моделях самолетов. В первую очередь речь идет об обновленном «Суперджете» (SJ-100). Также двигатель предназначен для амфибийного самолета Бе-200. Он заменит ранее изготовлявшийся на Украине Д-436ТП.

Фото: ОАК

В процессе замены иностранных двигателей на силовую установку отечественного производства инженерам предстоит решить ряд задач. С такими вызовами гражданская авиация еще не сталкивалась. В отличие от «Суперджетов», которые большую часть времени находятся на земле, Бе-200 приводняется на водную поверхность и курсирует достаточно низко над морями и озерами.

В воздухозаборники постоянно попадают брызги соленой морской воды или частицы водяного тумана. Поэтому установке ПД-8 необходимо так называемое «оморячивание», то есть специальные решения для защиты деталей компрессора и турбины. Пока неизвестно, будут ли обновленные двигатели со специальным антикоррозионным покрытием заново проходить сертификацию.

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Также потребуется модификация системы управления и аэродинамики для сохранения стабильной работы при попадании воды в воздухозаборник. Таким образом, в значительной степени придется фактически перепроектировать сам самолет-амфибию. В отличие от импортного Д-436ТП, отечественный двигатель отличается массой, размерами и мощностью. Просто снять ранее установленные силовые установки и заменить их на ПД-8 не получится. Необходимо спроектировать новые пилоны и мотогондолы, а потом начать испытания машины.

Бе-200 был разработан как противопожарный самолет, его бак в фюзеляже может вмещать до двенадцати тонн воды, которую можно пополнить примерно за 18 секунд во время полета над водной поверхностью. С момента первоначальной сертификации в 2003 году было построено лишь несколько экземпляров. После 2014 года было произведено всего один или два Бе-200. Тем временем, во всем мире существует спрос на противопожарные самолеты. Сообщается, что интерес к Бе-200 проявили Турция, различные страны Азии и Латинская Америка.