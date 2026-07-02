Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Авиадвигателю ПД-8 требуется модернизация для установки на самолёты-амфибии Бе-200
Морская вода сильно влияет на силовую установку, поэтому инженеры внесут изменения в конструкцию, в том числе возможно применение новых антикоррозионных покрытий.
реклама

Двигатель ПД-8 разрабатывается предприятием «ОДК-Сатурн» и предназначен для использования в различных импортозамещенных моделях самолетов. В первую очередь речь идет об обновленном «Суперджете» (SJ-100). Также двигатель предназначен для амфибийного самолета Бе-200. Он заменит ранее изготовлявшийся на Украине Д-436ТП.
Фото: ОАК

В процессе замены иностранных двигателей на силовую установку отечественного производства инженерам предстоит решить ряд задач. С такими вызовами гражданская авиация еще не сталкивалась. В отличие от «Суперджетов», которые большую часть времени находятся на земле, Бе-200 приводняется на водную поверхность и курсирует достаточно низко над морями и озерами.

В воздухозаборники постоянно попадают брызги соленой морской воды или частицы водяного тумана. Поэтому установке ПД-8 необходимо так называемое «оморячивание», то есть специальные решения для защиты деталей компрессора и турбины. Пока неизвестно, будут ли обновленные двигатели со специальным антикоррозионным покрытием заново проходить сертификацию.

реклама

Также потребуется модификация системы управления и аэродинамики для сохранения стабильной работы при попадании воды в воздухозаборник. Таким образом, в значительной степени придется фактически перепроектировать сам самолет-амфибию. В отличие от импортного Д-436ТП, отечественный двигатель отличается массой, размерами и мощностью. Просто снять ранее установленные силовые установки и заменить их на ПД-8 не получится. Необходимо спроектировать новые пилоны и мотогондолы, а потом начать испытания машины.

Бе-200 был разработан как противопожарный самолет, его бак в фюзеляже может вмещать до двенадцати тонн воды, которую можно пополнить примерно за 18 секунд во время полета над водной поверхностью. С момента первоначальной сертификации в 2003 году было построено лишь несколько экземпляров. После 2014 года было произведено всего один или два Бе-200. Тем временем, во всем мире существует спрос на противопожарные самолеты. Сообщается, что интерес к Бе-200 проявили Турция, различные страны Азии и Латинская Америка.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #двигатели #пд-8 #суперджет #бе-200 #д-436тп
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Пилоты Boeing и Airbus высоко оценили лётные характеристики нового российского самолёта Ил-114-300
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
УАЗ в сентябре запустит производство крупного рамного внедорожника Sollers S9
Возрождённая «Волга» пока не собирается поставлять автомобили на экспорт
SpaceX планирует строительство трубопровода длиной 13 км для снабжением топливом Starship
Кольцо галактик диаметром 1,3 млрд световых лет ставят под сомнение теории эволюции Вселенной
Опубликовано фото спутника, зафиксировавшего экстремальную жару в Европе с температурой до +55 °C
Casio представила механические часы Edifice EFK-200 за пределами Китая
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
В Красноярске специалисты из Китая завершили проходку первого тоннеля метротрама длиной 2,5 км
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Эксперт сравнил производительность Steam Machine с одним и двумя модулями оперативной памяти
Блокбастер «Супергёрл» провалился в прокате и принесёт своим создателям убытков примерно на $100 млн
В сети появились снимки нового BMW X5 - дизайн кроссовера стал известен за день до премьеры
SilentPC выпустила водонепроницаемый безвентиляторный мини-ПК на базе процессоров AMD Ryzen 9000X
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Эксперт рассказал о наиболее надёжных в России автомобилях с пробегом не дороже миллиона рублей
Три модели автомобилей Volga показали на Дне открытых дверей в новом дилерском центре

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Что такое 1С и её разновидности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter