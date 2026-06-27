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kosmos_news
Российский локомотив 2ЭС11 «Орлец» успешно прошёл испытания и готов к серийному производству
Он преодолел дистанцию более 5000 километров со скоростью 120 км/ч и вскоре получит сертификацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза.
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Завод «Уральские локомотивы» сообщил о завершении испытаний нового электровоза 2ЭС11 «Орлец». Неавтономный железнодорожный локомотив приводится в движение тяговыми электродвигателями. Он был полностью спроектирован и произведен на предприятии в городе Верхняя Пышма на Урале. Сообщается, что новая модель сделана на техническом фундаменте другого отечественного электровоза 3ЭС8 «Малахит».  

Фото: ulkm.ru/products

«Орлец» во время тестовых прогонов проехал по железной дороге более 5000 км с максимальной скоростью 120 км/ч. Таким образом, был завершен ключевой этап приемочных испытаний, а далее ожидается получение сертификации на соответствие требованиям безопасности на всей территории стран ЕАЭС. После этого предприятие в Свердловской области начнет серийное производство машин. Первая партия будет состоять из 50 единиц. «Орлец» получил такое наименование в честь редкого минерала родонита, залежи которого есть только в России.

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Новый электровоз оборудован асинхронным тяговым приводом, то есть система электродвижения использует асинхронный электродвигатель переменного тока для вращения колес локомотива. Его мощность превышает показатель локомотивов предыдущей серии более чем на 40%. В двухсекционном варианте электровоз рассчитан на перевозку состава массой до 7100 тонн. В варианте с так называемым бустером (эта часть локомотива работает исключительно в сцепке с головными секциями) машина может перемещать прицепленные вагоны общей массой до 9000 тонн.

Надежность машины обеспечивается высоким уровнем резервирования тяговых свойств. Системы охлаждения тягового оборудования и в целом модульная конструкция локомотива позволяют оперативно проводить техобслуживание и ремонт.

Длина 2ЭС11 составляет 32 метра, масса – 200 тонн. Заявленная энергия, которую электродвигатель передает на ось вращения для движения за единицу времени, составляет 8000 кВт.

#россия #технологии #транспорт #железные дороги #поезда #локомотив #электровоз
Источник: ulkm.ru
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