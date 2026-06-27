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Французская система управления воздушным движением показала худшие результаты в Европе
Из-за задержек рейсов авиакомпании потеряли 800 миллионов евро по итогам 2025 года.
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Система управления воздушным движением (СУВД) в каждой стране своя и регулируют полеты воздушных судов всех классов — частные, гражданские и военные. Французская СУВД (Управление аэронавигационных служб, DSNA) в настоящее время является самым проблемным поставщиком услуг управления воздушным движением в Европе. Таковы данные доклада Сената.

Изображение: нейросеть qwen

Задержки рейсов в прошлом году составили 6,6 миллиона минут, что на 60% больше, чем, например, в 2019 году. Эти задержки обошлись авиакомпаниям примерно в 800 миллионов евро и вызвали серьезные неудобства для пассажиров. Другие европейские поставщики услуг улучшили свои показатели за тот же период.

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В период с 2015 по 2025 год 33% минут задержек, связанных с управлением воздушным движением в Европе, приходились на DSNA, а к 2025 году эта доля выросла до 36%. По прогнозам, к 2030 году, если ничего не изменится, средняя задержка на рейс может приблизиться к 4 минутам, что приведет к ежегодным убыткам авиакомпаний в размере 1,3 миллиарда евро.

Ожидается, что в период с 2029 по 2035 год на пенсию уйдет 30% авиадиспетчеров. И это произойдет в условиях, когда заметна нехватка персонала. К проблемам добавляется организация работы, которая считается более жесткой, чем в среднем по Европе. Также отмечается устаревшая техническая инфраструктура.

Сенат рекомендует значительно увеличить набор авиадиспетчеров, начиная с 2027 года, с учетом возможностей Французской национальной школы гражданской авиации (ENAC). При необходимости стоит привлечь авиадиспетчеров, прошедших обучение в других европейских странах. Цель состоит в том, чтобы ежегодно набирать около 60 диспетчеров в течение нескольких лет. В докладе также указывается на длительность обучения во Франции, составляющая около пяти лет, по сравнению со средним показателем в три года в Европе.

#авиация #европа #франция #самолеты #авиакомпании #воздушное движение
Источник: air-journal.fr
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