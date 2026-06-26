Подушки и ремни безопасности раскрылись в нужный момент, батарея осталась целой, а геометрия кузова сохранилась в пределах допусков.

Компания «Кама» разработала полностью отечественный электромобиль «Атом». Эта модель позиционируется как первый российский серийный городской электромобиль-гаджет. Это умная компактная машина длиной около четырех метров. Запас хода заявлен в 500 км. Перед выводом на рынок отечественная разработка успешно прошла сертификационные краш-тесты.

Источник: max.ru/atom_auto

В ходе этих испытаний на полигоне НАМИ были протестированы два электрокара этой серии. Во время первого краш-теста «Атома» было смоделировано лобовое столкновение для проверки безопасности водителя и переднего пассажира. Для тестирования был использован сминаемый барьер — специальная конструкция из алюминиевых сот, которая крепится к жесткой стене, и имитирует переднюю часть другого автомобиля. Был осуществлен фронтальный удар о неподвижный деформируемый барьер на скорости 56 км/ч с перекрытием в 40%. Такой тест воспроизводит столкновение с припаркованной машиной на скорости более 100 км/ч. В процессе этого первого теста оценивались различные повреждения салона, а также целостность аккумулятора машины.

Во втором тесте имитировался боковой удар с другим автомобилем: в моделировании было реализовано столкновение с тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч. В этом испытании также оценивались изменения салона и корпуса машины после удара.

реклама

Сообщается, что все системы безопасности сработали в соответствии с расчетами. Конструкция кузова сохранила допустимую геометрическую форму, двери открывались как после первого (лобового столкновения), так и после бокового удара непосредственно в эти области электрокара.