Базовая версия Slate включает только самое необходимое — дополнительные опции, такие как динамики и центральная консоль, приобретаются отдельно.

Концепция электрического пикапа Slate заключается в возможности в определенной степени персонализировать автомобиль: выбрать динамики, центральную консоль и дизайн фар.

В США уже можно оформить предварительный заказ на базовую модель по цене от 24 950 долларов. Это на 4 950 долларов больше, чем планировалось изначально, но цена остается сравнительно низкой для электрического пикапа. В этой базовой версии она даже ниже, чем у Ford Maverick XL.

Изображение: Slate

Запас хода составляет 330 км. Изначально базовая версия должна была оснащаться батареей емкостью 53 кВт⋅ч, но теперь она модернизирована до батареи емкостью 63 кВт⋅ч, которая питает двигатель мощностью 135 кВт. Как сообщает New Atlas, компания Slate отказалась от планов по установке батареи емкостью 84 кВт⋅ч, которая увеличила бы запас хода до 386 км. На батарею предоставляется гарантия 10 лет или 110 000 миль (177 000 км).

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Грузоподъемность также была улучшена. Пикап Slate теперь может перевозить полезную нагрузку до 703 кг. Тяговое усилие увеличилось почти вдвое и достигло 907 кг. Можно оборудовать пикап под свои потребности – это, наряду с ценой, является главным преимуществом Slate. Есть большая свобода в отношении внешнего вида, например, в выборе цвета.

Внутри можно установить держатель для планшета и динамики – в автомобиле нет ни развлекательной системы, ни сенсорного экрана. Кондиционер управляется очень старомодным способом с помощью поворотных регуляторов.

В целом большой акцент сделан на ретро-дизайн. Угловатый вид напоминает автомобили 1980-х годов, такие как Ford Bronco. Покупатели могут заказать чехол с солнечной панелью для грузового отсека. Его можно значительно персонализировать с помощью различных специальных приспособлений. Также доступны ящик для инструментов, идеально подходящий к кузову, сумки и комплект для переоборудования в спальное место. Всего планируется более 200 аксессуаров и более 100 вариантов обшивки – хотя в настоящее время доступно лишь ограниченное количество и того, и другого.

В отличие от многих американских пикапов, Slate довольно компактный. Базовая модель имеет длину 4,44 метра. Современные американские машины, такие как Ford Maverick XL, достигают длины более 5 метров. Поставки планируются на конец 2026 года, хотя более точная дата пока неизвестна. В настоящее время автомобиль доступен только в США, а планов по продажам в Европе не обозначено.