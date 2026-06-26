Это испытание британской компании знаменует собой еще один шаг к разработке полномасштабного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки, первый полет которого запланирован на 2028 год.

В последнее время внимание индустрии электрической авиации сосредоточено на аэротакси, перевозящих четыре или пять пассажиров. Sora Aviation использует другой подход. Британская компания завершила многомесячные испытания технологии вертикального взлета и посадки (VTOL) на уменьшенном демонстрационном образце в рамках разработки S-1. Это будет 30-местный электрический самолет.

Фото: Sora Aviation

Инженеры оценили летные характеристики, устойчивость и управляемость демонстрационного образца во время многократных операций вертикального взлета и посадки. Полученные данные будут использованы для доработки конструкции более крупного самолета, первый полет которого Sora планирует совершить в 2028 году.

Большинство компаний в последнее время сосредоточились на самолетах, предназначенных для перевозки небольшого количества пассажиров. Предлагаемый Sora летательный аппарат S-1 выделяется своими размерами. С планируемой вместимостью в 30 пассажиров он представляет собой значительно более крупную конструкцию, чем многие из современных электрических самолетов вертикального взлета и посадки, находящихся в разработке.

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По мере увеличения размеров самолетов конструкторам приходится решать сложные задачи, связанные с системами управления полетом, структурными нагрузками, интеграцией силовых установок и сертификацией. Поэтому демонстрация этих характеристик стала важной частью процесса разработки.

Прототип был разработан для воспроизведения аэродинамических характеристик будущего самолета, включая его общую конфигурацию, центр тяжести и расположение несущих винтов. Масштабные демонстрационные образцы уже давно являются частью программ разработки самолетов.

Производители регулярно используют их для проверки аэродинамического поведения, программного обеспечения управления полетом и характеристик управляемости перед созданием полномасштабных прототипов. Эти испытания помогают выявлять потенциальные проблемы конструкции на ранней стадии.

Самолет, использованный во время испытаний, имел ту же аэродинамическую компоновку и концепцию распределенной силовой установки, которые планировались для более крупного S-1.