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kosmos_news
Российское 18-местное скоростное судно с подводным крылом «Колва» вступило в строй
Это первое в серии судно предназначено для эксплуатации на Каме в районе Перми, а цена билета на рейс длительностью около одного часа составляет 500 рублей.
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Высокоскоростное пассажирское судно «Колва» построено на судостроительной верфи «Паритет» в Ярославле. За проект отвечает конструкторского бюро «Форсс Технологии» из Санкт-Петербурга. Заказчиком выступило министерство транспорта Пермского края. Сообщается, что судно уже вышло на линию и начало регулярные пассажирские перевозки из Перми (длительностью 1 час 10 минут) до ближайших населенных пунктов. Стоимость билета в одну сторону — 500 рублей.
Фото: korabel.ru

«Колва» — головное судно, то есть первое в серии. Ожидается, что на нем отработают все конструкторские и технологические решения, после чего по его образцу построят все остальные суда данной серии. Предполагается строительство серии из шести катеров этого проекта. Головная машина будет эксплуатироваться на Каме в районе Перми.

Высокоскоростное пассажирское судно отличается оригинальным дизайном. Соответствующий проект L390 был представлен летом прошлого года. Этот своего рода гибрид катера и яхты способен разместить на борту 18 пассажиров (при двух членах экипажа). У судна однокорпусная компоновка: все ключевые механизмы, агрегаты и системы размещаются внутри одного общего алюминиевого корпуса. Длина составляет 11,95 метра, ширина — 4,1 метра, водоизмещение — 7,3 тонны.

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Что касается силовой установки, то «Колва» оснащен двумя навесными бензиновыми двигателями мощностью 225 лошадиных сил каждый. Судно может достигать скорости около 70 км/ч, эксплуатационная скорость — 55-60 км/ч. Еще одна особенность — наличие подводного крыла. Под корпусом располагается специальный профиль, который работает как крыло самолета: при движении вперед создается подъемная сила, которая выталкивает судно вверх над поверхностью воды, снижая сопротивление и позволяя развивать высокую скорость. Предположительно для эксплуатации судну понадобится пирс из-за наличия подводного крыла.

Некоторые эксперты подсчитали, что себестоимость рейса длительностью около одного часа только по топливу потянет примерно на 10 000 рублей. А если прибавить остальные расходы (лизинг, амортизация, зарплата, содержание, налоги и пр.), то и на все 20 000 рублей. При цене билета 500 рублей выручка за один рейс составит всего лишь 9 000 рублей при загрузке на 100%.

#россия #технологии #флот #корабли
Источник: korabel.ru
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