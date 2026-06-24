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kosmos_news
В целях безопасности Microsoft инициировала обновление для большинства ПК с Windows 11
Microsoft начала установку обновления Windows 11 25H2 на миллионы компьютеров домашних пользователей, а избежать обновления невозможно.
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В апреле 2026 года Microsoft объявила о скором начале обязательного обновления до Windows 11 версии 25H2. Эта опция обновления ранее была доступна пользователям версии 24H2, поддержка которой заканчивается в середине октября 2026 года. Обязательства обновлять не было.
Изображение: нейросеть qwen

Как сообщает Windows Latest, ситуация изменилась. Согласно сообщению, все ПК с Windows 11, работающие под управлением версии 24H2, в настоящее время обновляются до версии 25H2 независимо от желания пользователей.

Единственным исключением являются устройства, управляемые ИТ-отделами компаний. Кроме того, более старые версии Windows 11, поддержка которых уже прекращена, также принудительно обновляются.

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Само обновление должно завершиться быстро. Поскольку Windows 11 25H2 основана на том же коде, что и 24H2, соответствующий загружаемый пакет сравнительно невелик — всего 200 килобайт. Установка должна занять всего несколько минут. Взамен срок поддержки продлевается еще на один год.

Windows 11 25H2 в первую очередь улучшает безопасность. Например, система более тщательно проверяет наличие ошибок при создании или запуске программ, которые могут способствовать атакам. Кроме того, решения на основе ИИ призваны повысить безопасность программного кода.

Еще одна мера по повышению безопасности — удаление устаревших компонентов, разработка которых прекращена. С обновлением до 25H2 PowerShell 2.0 и инструмент командной строки WMIC исчезнут с компьютеров пользователей Windows 11.

Согласно Windows Latest, текущая инициатива Microsoft по обновлению 25H2, вероятно, связана с обновлением Windows 11 26H2, анонсированным на осень 2026 года. Обновление устройств, как сообщается, является важнейшим условием для беспроблемного процесса апдейта.

Для обновления 26H2 потребуется всего лишь загрузить данные размером 200 килобайт. Соответствующие новые функции уже будут установлены и их нужно будет просто активировать.

#microsoft #windows 11 #обновление #пк
Источник: windowslatest.com
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