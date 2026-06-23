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kosmos_news
В России готовят к выпуску беспилотный грузовой вертолёт В-700 грузоподъёмностью 700 кг
Тяжелый летательный аппарат предназначен для эксплуатации в суровых условиях Сибири и Арктики и там, где нет дорог и аэродромов.
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Российский технологический инновационный центр и группа компаний «Аэромакс» сообщает о завершении ключевого этапа создания нового беспилотного вертолета. Речь идет об эскизно-техническом проектировании летательного аппарата. «Аэромакс» занимается разработкой и производством гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), а ее новая машина АЭРОМАКС В-700 в ближайшее время должна получить конструкторскую документацию. После создания комплекта документов с полной информацией о характеристиках и данных для разработки вертолета компания перейдет непосредственно к сборке первого опытного образца В-700.
Фото: t.me/mos_sobyanin/4191

Вертолет принадлежит к тяжелому классу БАС (взлетная масса достигает 3,6 тонны). Летательный аппарат может самостоятельно, в автономном режиме переносить полезную нагрузку массой до 700 кг. Большинство авиационных систем такого типа способны переносить полезную нагрузку массой несколько сотен кг или и того меньше.

Дальность полета нового летательного аппарата составляет 400 км, заявленная крейсерская скорость – 200 км/ч. Конструкторы с особым вниманием подошли к разработке системы автономного полета. Вертолет оснащен комплексом инструментов, позволяющих оборудованию беспилотника «видеть» и анализировать окружающую ситуацию, самостоятельно прокладывать оптимальный маршрут с обходом препятствий. Эта система как бы имитирует функции человеческого зрения с помощью видеокамер, датчиков и нейросетей. Данное решение необходимо в процессе эксплуатации в местности со сложным рельефом или не очень совершенной наземной инфраструктурой.

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Ожидается, что вертолетом заинтересуются ведомства и компании из различных секторов (от спасательных служб до представителей топливно-энергетической отрасли). Скорее всего, заказчики будут представлять Сибирь, Дальний Восток и Арктику, поскольку дорожная инфраструктура там не очень развита.

Опытный образец, как планируется, будет испытан уже в 2027–2028 годах. Соответственно, на получение сертификата летной годности можно рассчитывать не ранее 2029 года. В случае успешной реализации проекта в России появится одна из самых грузоподъемных гражданских беспилотных вертолётных платформ, создание которой полностью осуществлялось в стране.

#россия #авиация #вертолеты #вертолетостроение #аэромакс
Источник: www1.ru
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