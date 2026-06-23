Лидер КПРФ обратил внимание на то, что в банках лежат 67 трлн рублей физических лиц, однако председатель комитета Госдумы по финансовому рынку заверил, что изымать деньги граждан и бизнеса никто не будет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на предвыборном съезде партии выступил с предложением привлечь хранящиеся в банках деньги бизнеса и граждан России для пополнения бюджета. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков резко высказался по поводу инициативы, исключив данный сценарий.

Изображение: нейросеть qwen

Зюганов фактически прямо заявил о возможном изъятии банковских вкладов россиян и бизнеса, сообщает издание «Фонтанка». По его словам, в финансовых учреждениях страны частные лица хранят 67 трлн рублей, а компании — 63 трлн. Все эти деньги составляют «три бюджета» страны. Сейчас средства по сути лежат без дела и только «обогащают банкиров», считает политик. Деньги не вкладываются в производство, а решение об изъятии вкладов на законных основаниях может принять президент.

Зюганов полагает, что «без промедления» можно было бы уже сейчас направить 30 трлн рублей в реальные сектора экономики. На предложение КПРФ резко отреагировал Анатолий Аксаков, назвав заявление «безответственным» и «бредовым». По словам главы комитета Госдумы, находящиеся во вкладах средства являются ресурсом для кредитования экономики. С помощью этих денег осуществляются финансовые операции, и заморозить или изъять их никак нельзя. В противном случае экономическая система страны просто встанет. Аксаков усомнился в компетенции Зюганова в таких вопросах, а также заверил, что изъятия вкладов не будет.

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На эти новости отреагировали депутаты фракции «Справедливая Россия», выступив с предложением, напротив, оказать помощь россиянам обходить санкции.

Дискуссии о возможной заморозке вкладов бизнеса и частных лиц стали распространяться еще в ноябре прошлого года. Якобы такое решение может остановить растущую инфляцию. Глава ЦБ Набиуллина пояснила, что финансовые учреждения «платят за счет процентов по кредитам, они прибыльные и устойчивые», а такие предложения она назвала «бессмыслицей».