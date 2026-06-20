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kosmos_news
NASA готовит миссию по поднятию орбиты космического телескопа Swift
Операция Katalyst Space с помощью роботизированного аппарата LINK в первую очередь призвана продемонстрировать, что спутники можно спасти в кратчайшие сроки.
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С 2004 года обсерватория Swift находится на орбите Земли. Первоначально космический телескоп был разработан для обнаружения и изучения гамма-всплесков всего на два года, но он остается работоспособным. Swift находится на околоземной орбите, и неуклонно снижается. По всем прогнозам, телескоп должен вскоре войти в атмосферу и сгореть, но у НАСА есть план его спасения.
Источник: Katalyst

Американское космическое агентство заключило контракт с компанией Katalyst на выполнение этой задачи. Их роботизированный космический аппарат LINK будет запущен в космос в июне, где он даст телескопу дополнительный импульс. LINK будет доставлен к месту развертывания ракетой Northrop Grumman Pegasus XL. Однако ракета не будет запускаться со стартовой площадки на Земле, а будет доставлена к месту назначения самолетом. Причиной довольно нетрадиционного метода запуска является нехватка времени. Компания Katalyst получила контракт только в сентябре 2025 года. Высокая солнечная активность последних лет ускорила снижение телескопа.

НАСА может дистанционно управлять телескопом, чтобы он оставался выше критической высоты в 300 км до сентября 2026 года. Если бы он опустился ниже этой высоты, то был бы потерян. Получить окно для запуска в такие короткие сроки было невозможно, поэтому запуск с Pegasus XL стал лучшим решением. Ожидается, что LINK прибудет на место спасательной операции примерно через 3-4 недели. Затем он состыкуется с телескопом и даст ему толчок. В случае успеха это будет первый случай стыковки частного космического аппарата с государственной технологией. Затем он будет двигать Swift в течение 4-6 недель, продлевая срок его службы примерно на 10 лет.

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Для этого LINK оснащен тремя отдельными роботизированными манипуляторами, каждый из которых имеет лидарные датчики. Поскольку у Swift фактически нет точек стыковки, так как миссия по техническому обслуживанию не планировалась, LINK попытается захватить его фланцы. Фланцы — это дискообразные соединители между двумя компонентами. Однако, поскольку у Swift нет изображений этих точек, LINK должен сфотографировать их самостоятельно на орбите. Затем на основе этих изображений будут определены правильные точки захвата. Эта технология может быть использована для перемещения спутников в новые места развертывания, даже тех, которые не имеют собственной двигательной установки или у которых закончилось топливо.

#космос #наса #телескоп #swift
Источник: science.nasa.gov
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