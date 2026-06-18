Исследователи изучали, действуют ли домашние животные как буферы стресса, но результат разочаровывает – особенно любителей кошек.

Исследователи из Нидерландов изучали, смягчает ли взаимодействие с кошками или собаками последствия стресса. В опросе ученые спрашивали участников, взаимодействуют ли они в данный момент со своим питомцем, каково их текущее настроение и насколько они испытывают стресс. Проведение времени с домашним животным, как правило, приводило к лишь кратковременному улучшению настроения. Ни кошки, ни собаки не смогли снизить стресс у своих владельцев. И если собаки, похоже, просто не помогали, то кошки, по-видимому, даже усугубляли ситуацию. Исследование было опубликовано в журнале «Frontiers in Psychology».

Изображение: нейросеть qwen

Стресс приводит к усилению негативных чувств. Однако в 1980-х годах психологи заметили, что эти негативные чувства можно «смягчить», оказывая поддержку человеку, испытывающему стресс. Эта идея была впервые изложена в 1985 году. Гипотеза исследователей заключалась в том, что взаимодействие с домашними животными действует как форма социальной поддержки. Если это так, то взаимодействие с питомцами должно приводить к уменьшению негативных чувств после стрессовых ситуаций.

Для измерения эффекта взаимодействия с домашним животным исследователи использовали специальные методики опроса. Участники должны были установить на свои смартфоны приложение, которое отправляло им десять уведомлений в день в нерегулярное время с 7:30 до 22:30. Уведомления предлагали участникам заполнить короткую анкету на своих смартфонах, в которой они указывали свое текущее настроение, социальный контекст, занятия, местоположение и взаимодействие со своими питомцами.

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Статистический анализ опросов действительно показал улучшение настроения, когда участники взаимодействовали со своими питомцами. Исследователи не обнаружили различий между кошками и собаками в их реакции на стресс, а также не выявили никакого смягчающего эффекта. Однако, к большому удивлению исследователей, участники, у которых были кошки, сообщали о более негативных чувствах после стресса. Другими словами, кошки, по-видимому, усиливают негативные последствия стресса.

Исследователи не смогли объяснить, почему это так. Они подчеркивают, что исследование не рассматривает причинно-следственную связь, а только статистические корреляции. Кроме того, размер выборки в 118 участников слишком мал для статистической значимости. В опросе также не фиксировалось, какие виды деятельности участники выполняли со своими питомцами.