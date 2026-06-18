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kosmos_news
Apple объявила о повышении цен на продукцию из-за дефицита памяти на рынке
Глава компании Тим Кук подтвердил опасения многих потребителей: продукция Apple станет ещё дороже.
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Дефицит микросхем памяти (DRAM) и накопителей данных (NAND) на рынке повлияет на цены новых продуктов Apple, заявил генеральный директор Apple Тим Кук в интервью Wall Street Journal. По словам Кука, из-за нехватки микросхем памяти повышение цен «неизбежно».
Изображение: нейросеть qwen

Он не уточнил, когда именно Apple повысит цены. Однако можно предположить, что это коснется новой серии iPhone 18, которую новый генеральный директор Джон Тернус представит в сентябре. Повышение цен на Mac и iPad может произойти ещё раньше.

Один из примеров продукта, который уже подорожал, — это Mac Mini. В этом случае, однако, Apple просто решила убрать из продажи самый дешевый вариант с 256 ГБ памяти и предложить только более дорогую версию с 512 ГБ.

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Как намекнул Кук в интервью, на этом всё не закончится. Apple может также значительно повысить цены на существующие продукты, такие как Mac или MacBook. Высокие цены на оперативную память уже несколько месяцев являются предметом оживленных дискуссий. Это связано с возросшим спросом на микрочипы из-за строительства новых центров обработки данных для ИИ. Дефицит памяти также затрагивает потребительские устройства, такие как мобильные телефоны и компьютеры, которым также требуется память.

«Потребителям нужны устройства, а производители памяти перекладывают на потребителей огромный рост цен», — сказал Кук в интервью.

По его словам, «нужны разумные цены и поставки памяти для потребительских товаров».

#apple #тим кук #iphone 18
Источник: wsj.com
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