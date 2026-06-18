Эксперт объяснил резкий рост зарплат повышением МРОТ и дефицитом кадров.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал о макроэкономических показателей в России на данный момент. Средняя зарплата в стране в марте этого года выросла почти на 15 000 рублей по сравнению с первым весенним месяцем 2025 года. Сейчас на руки работающий в России человек в среднем ежемесячно получает 112,65 тыс. рублей, утверждает экономист. Год назад зарплата в среднем была менее 98 000 рублей. Изображение: нейросеть qwen

По сравнению с 2024 годом рост зарплаты оценивается в 28,4%, то есть примерно на 25 000 рублей. А за шесть последних лет зарплата россиянина увеличилась в два раза, констатирует Игорь Балынин. В 2020 году житель России в среднем получал примерно 51 000 рублей в месяц.

Экономист назвал ключевые факторы роста заработной платы в стране. Во-первых, сильно повлиял на показатели новый МРОТ. Минимальный размер труда вырос на 4 653 рубля в этом году и достиг 27 093 рублей. А в 2020 году он был чуть выше 12 000 рублей.

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Вторая причина роста зарплаты заключается в дефиците квалифицированных кадров. В некоторых сферах нехватка специалистов приводит к тому, что работодатель вынужден повышать оплату действующим сотрудникам, чтобы те не ушли к конкурентам, пояснил Игорь Балынин. Компании, которые уже повысили зарплаты за последний год, вероятно, сделают это снова до конца 2026 года.

Также отмечается рост зарплат темпами, которые превышают уровень инфляции. Эксперт ожидает дальнейший рост средних зарплат в этом году — до 122 000 рублей в месяц.