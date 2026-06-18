С 18 июня Rockstar раздает обновление бесплатно в преддверии выпуска GTA 6.

С 18 июня владельцы любой версии GTA 5 на PS4 и цифровой версии на Xbox One смогут бесплатно обновить её до версий для PS5 и Xbox Series X/S. Это полноценное обновление, обычно стоящее около $50.

Изображение: нейросеть qwen

Версия GTA 5 для текущего поколения консолей работает плавнее, быстрее и выглядит заметно лучше, предлагая более короткое время загрузки и стабильные 60 FPS. Возможно, это не кардинальное улучшение, сравнимое с ремастерами эпохи PS3 и PS4, но разница в комфорте игрового процесса очевидна. Графика PS5 заметно лучше, чем на PS4. В ней даже есть трассировка лучей.

GTA 6 выйдет в ноябре. Rockstar понимает, что продажи GTA 5 — хотя и впечатляющие — неизбежно снизятся, когда игроки начнут копить на новую часть. Бесплатное обновление — это способ удержать геймеров в экосистеме GTA Online, повысить активность перед выходом новой игры финальный рывок продаж перед символическим прощанием с GTA 5.

реклама

Обновления включают в себя значительные технические улучшения, а также новые функции, в том числе награды за прогресс в карьере и многое другое. Бесплатная кампания по улучшению была анонсирована одновременно с анонсом летнего обновления GTA Online, «Ограбление центра Кортца» (The Kortz Center Heist), которое выйдет в июле. Это еще одно улучшение, призванное привлечь игроков перед запуском GTA 6.