Эстония считается пионером в области цифровизации, и почти все жители используют электронные удостоверения личности (e-ID).

В последние годы Эстония стала лидером в области цифровизации. Большинство административных услуг там доступны онлайн. Согласно СМИ, 90 процентов жителей этой страны используют национальные электронные удостоверения личности для доступа к государственным услугам.

Изображение: нейросеть qwen

Эстония также активно внедряет ИИ. В секторе образования страна распространила лицензии ChatGPT среди учителей и студентов. ИИ также целенаправленно используется в государственном управлении.

Почти все жители Эстонии и иностранные предприниматели, участвующие в программе электронного резидентства, используют свою цифровую идентификацию для таких услуг, как официальные и медицинские приемы и подписание документов.

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Как сообщает The Next Web, агенты ИИ пока не могут на законных основаниях подписывать документы или брать на себя ответственность за свои действия самостоятельно. Необходимо использовать удостоверение личности физического лица, что, соответственно, ограничивает возможности контроля и накладывает множество ограничений.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал хочет устранить этот пробел, присваивая ИИ-агентам собственные идентификационные номера. Михал объявил об этих планах в соцсети X. Идея заключается в том, что это позволит ограничивать, отслеживать и регистрировать действия ИИ-агентов.

«Не должно быть так, чтобы человек был обязан предоставлять своему ИИ-агенту доступ ко всем своим правам, услугам и данным», — сказал Михал. Должна быть возможность указать, может ли ИИ-агент только просматривать данные, подготавливать документы или работать исключительно в рамках установленных денежных лимитов.

Кроме того, должно быть ясно, от чьего имени ИИ выполняет цифровые действия. Михал не уточнил возможную дату начала выдачи идентификационных номеров. Также пока неясно, что произойдет, если ИИ-агент со своим собственным ID допускает ошибку.