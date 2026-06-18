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kosmos_news
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
Макет самолета 19-местнго лайнера показали в Минске на стартовавшей 17 июня международной выставке «Национальная безопасность».
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17 июня в Минске открылась международная выставка «Национальная безопасность», на которой среди прочего демонстрируются передовые разработки в области авиации. На стенде был представлен макет российско-белорусского регионального самолёта ЛМС-192 «Освей». Воздушное судно, которое находится на стадии разработки конструкторской документации Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), названо в честь белорусского озера. Собирается машина на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах.
Модель ЛМС-192 «Освей». Источник изображения: Avia558/t.me/Avia558/8441

Представитель УЗГА Екатерина Згировская заявила, что ЛМС-192 может быть задействован не только в региональных перевозках Беларуси и России, но и для задач государственной авиации. Она подтвердила, что Уральский завод работает над разработкой конструкторской документацией проекта.

В УЗГА не раскрыли деталей о характеристиках прототипа. Ранее Государственный секретарь Союзного государства (России и Беларуси) Сергей Глазьев заявил, что работы будут завершены в течение следующих двух лет. Прототипы легкого многоцелевого самолета существовали десятилетиями в СССР, а затем и в России.

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Изначально стороны планировали построить 158 самолётов «Освей» до 2030 года, но затем планы урезали до 28 единиц — объёмы сократились в 5,5 раза. 19-местный самолет предназначен для региональных перевозок и призван заменить Let L-410, который производится в Чехии.

#россия #авиация #импортозамещение #беларусь #белоруссия #самолет #освей #лмс-192 #региональный самолет
Источник: www1.ru
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