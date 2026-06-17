Производитель культовых компьютеров C64 представил телефон в ретро-дизайне с функцией отправки текстовых сообщений T9.

Производителя оборудования Commodore известен своими культовыми компьютерами C64. На самом деле, компания не бездействует и сегодня. Еще в 2015 году Commodore выпустила смартфон. «Pet» представлял собой устройство Android с предустановленным эмулятором для игр C64. Теперь компания представила еще одну модель мобильного телефона, которая, однако, использует несколько иной подход.

Изображение: Commodore

Новая модель называется Commodore Callback 8020 и представляет собой раскладной телефон с несколькими уникальными особенностями. На Callback можно использовать функцию предиктивного ввода текста T9. На этом небольшом устройстве с 3,25-дюймовым экраном отсутствует QWERTY-клавиатура. Это частично связано с тем, что экран не сенсорный.

Однако многие другие компоненты значительно современнее, чем у предшественников. Commodore Callback 8020 оснащен 48-мегапиксельной камерой, USB-портом для зарядки, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 64 ГБ свободного места в хранилище. Однако настоящая изюминка заключается в программном обеспечении телефона. Он работает на совместимой ОС Sailfish, но нельзя использовать все приложения Android.

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По данным Commodore, 99 процентов всех приложений Android совместимы. Commodore Callback 8020 блокирует такие приложения, как Slack, почтовые приложения и браузеры, такие как Chrome, на системном уровне. Можно получить доступ только к таким приложениям, как Spotify, Google Maps, приложения для заказа поездок, календари и даже к некоторым играм для C64.

Commodore Callback 8020 позиционирует себя как более умный «простой» телефон. Вместо принудительного отключения пользователей от всех приложений, он блокирует только те приложения, которые могут вызвать проблемы. Генеральный директор Commodore Кристиан Симпсон сказал, что «многие люди пытаются вернуться к более простым технологиям и отложить свои смартфоны на выходные». С Commodore Callback они могут отказаться от уведомлений, связанных с работой, но при этом оставаться на связи через мессенджеры.

Предзаказы на Commodore Callback 8020 начнутся 30 июня. Ожидается, что устройства будут отправлены по всему миру этой зимой. Стандартная версия Commodore Callback 8020, доступная в белом, серебристом или бежевом цветах, стоит приблизительно $500.