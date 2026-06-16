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kosmos_news
Космический корабль Cargo Dragon успешно отстыковался от МКС и летит на Землю
Он возвращается с МКС с необычным грузом: на борту находятся напечатанные на биопринтере образцы хрящевой ткани и материалы, которые могут помочь в исследованиях серьезных заболеваний.
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Космический корабль Cargo Dragon возвращается с Международной космической станции на Землю. Отстыковка грузового корабля компании SpaceX от МКС состоялась 16 июня в 19:25 мск (12:25 в Вашингтоне) с небольшой задержкой, поскольку изначально планировалось осуществить процесс в 19:05 мск. Приводнение у побережья Калифорнии ожидается 17 июня. Процесс отстыковки транслировался в прямом эфире на Youtube-канале NASA.
Источник: скриншот трансляции Youtube-канала NASASpaceflight

На борту находится много груза. Часть из него — это техническое оборудование, возвращаемое для осмотра, анализа или ремонта. Однако главный груз — биологические образцы, результаты экспериментов и различные материалы. Их ценность заключается в том, что они в течение определенного времени подвергались воздействию условий, недоступных в лаборатории на Земле. Ожидается, что на Землю будут доставлены образцы, которые могут помочь в разработке технологии биопечати (создание живых структур на биопринтере), методов лечения рака и будущих миссий далеко за пределы орбиты.

Комментаторы трансляции отметили, что возвращение капсулы с результатами проведенных на МКС экспериментов является ключевым моментом всей миссии. Но с научной точки зрения эта миссия может быть даже важнее. После приводнения капсулы образцы отправятся в лаборатории, где их можно точно оценить в течение нескольких недель. В данном случае наибольшее внимание привлекают биопечатные ткани (трехмерные живые структуры, созданные методом послойной печати на 3D-биопринтере из живых клеток) и материалы, созданные на основе ДНК.

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После успешной отстыковки грузового корабля миссии CRS-34 от переднего порта модуля «Гармония» (Harmony) капсула войдет в атмосферу и приводнится у побережья Калифорнии 17 июня. Это одно из ключевых преимуществ Dragon. Российский «Прогресс» и некоторые другие грузовые корабли просто сгорают в атмосфере. Dragon может доставить груз обратно. Биопечать — это форма 3D-печати, использующая клетки и так называемые биочернила вместо пластика или металла. Цель состоит не в том, чтобы напечатать предмет, а в том, чтобы создать живую структуру, напоминающую фрагмент ткани.

На Земле этот процесс затруднен, поскольку мягкие биологические структуры легко разрушаются под собственным весом. Микрогравитация может помочь в этом, устраняя одну из самых больших проблем: вес, действующий на хрупкие, недавно сформированные структуры. Это облегчает наблюдение за тем, как клетки располагаются, соединяются и созревают в 3D.

#сша #технологии #наука #spacex #nasa #наса #исследование #мкс #биопечать #cargo dragon
Источник: youtube.com
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