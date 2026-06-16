После обновления некоторые пользователи сообщают, что их компьютеры перестали корректно работать, зависают и иногда появляется «синий экран смерти».

9 июня Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11. Обновление KB5094126 включает в себя долгожданные функции. К ним относятся «Профиль низкой задержки», который должен ускорить работу проводника файлов, возможность одновременного подключения двух Bluetooth-наушников и улучшенный поиск Windows. Однако обновление приносит не только улучшения. На некоторых компьютерах с Windows наблюдаются проблемы.

Изображение: нейросеть qwen

Об этом сообщает издание Windows Latest, ссылаясь на многочисленные сообщения от пользователей Windows 11, столкнувшихся с этой проблемой. Один администратор, управляющий сотнями компьютеров с Windows на своем рабочем месте и установивший обновление, сообщает, что большое количество устройств больше не загружается. Вместо этого они сталкиваются с «синим экраном смерти» или блокируются в режиме восстановления BitLocker.

По всей видимости, проблемы затрагивают лишь несколько моделей. К ним относятся HP Elitebook 840 G10, HP Probook 460 G11, HP Zbook и HP Engage One Pro G2 AiO POS. Также сообщается о проблемах с Dell Precision и моделью 7530. Это говорит о том, что причина проблемы не ограничивается только обновлением Windows от Microsoft.

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Windows Latest предполагает, что проблемы с устройствами связаны с файлами безопасной загрузки. Если разделы в EFI, где хранятся эти файлы, слишком малы, обновление не может быть завершено. В затронутых системах, особенно старых, обычно имеется раздел EFI размером 100 мегабайт. В более современных системах, с другой стороны, доступно не менее 500 мегабайт места, а иногда и до одного гигабайта. Даже откат к предыдущей версии Windows 11, похоже, не помогает большинству систем.