Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Некоторые пользователи столкнулись с зависанием компьютеров после последнего обновления Windows 11
После обновления некоторые пользователи сообщают, что их компьютеры перестали корректно работать, зависают и иногда появляется «синий экран смерти».
реклама

9 июня Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11. Обновление KB5094126 включает в себя долгожданные функции. К ним относятся «Профиль низкой задержки», который должен ускорить работу проводника файлов, возможность одновременного подключения двух Bluetooth-наушников и улучшенный поиск Windows. Однако обновление приносит не только улучшения. На некоторых компьютерах с Windows наблюдаются проблемы.
Изображение: нейросеть qwen

Об этом сообщает издание Windows Latest, ссылаясь на многочисленные сообщения от пользователей Windows 11, столкнувшихся с этой проблемой. Один администратор, управляющий сотнями компьютеров с Windows на своем рабочем месте и установивший обновление, сообщает, что большое количество устройств больше не загружается. Вместо этого они сталкиваются с «синим экраном смерти» или блокируются в режиме восстановления BitLocker.

По всей видимости, проблемы затрагивают лишь несколько моделей. К ним относятся HP Elitebook 840 G10, HP Probook 460 G11, HP Zbook и HP Engage One Pro G2 AiO POS. Также сообщается о проблемах с Dell Precision и моделью 7530. Это говорит о том, что причина проблемы не ограничивается только обновлением Windows от Microsoft.

реклама

Windows Latest предполагает, что проблемы с устройствами связаны с файлами безопасной загрузки. Если разделы в EFI, где хранятся эти файлы, слишком малы, обновление не может быть завершено. В затронутых системах, особенно старых, обычно имеется раздел EFI размером 100 мегабайт. В более современных системах, с другой стороны, доступно не менее 500 мегабайт места, а иногда и до одного гигабайта. Даже откат к предыдущей версии Windows 11, похоже, не помогает большинству систем.

#microsoft #windows 11 #обновление #синий экран смерти
Источник: windowslatest.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Ученые утверждают – в космосе у человека меняется восприятие и ощущение собственного «я»
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Физики приблизились к разгадке пятой силы природы - её связывают с тёмной материей и тёмной энергией
Критики со всего мира выбрали лучшие фильмы первой половины 2026 года
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
Учёные нашли у берегов Филиппин японский корабль «Хофуку Мару» времён Второй мировой войны
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн
Турбоэлектрический самолёт Electra с фюзеляжем «двойной пузырь» обещает экономию топлива 17%
В настольных процессорах AMD Ryzen 10000 интегрированную графику могут заменить на нейронный блок
«Хаббл» сфотографировал звёздный рой в необычной галактике размером 12 тысяч световых лет
Intel готовит антикриз: компания может выпустить новые CPU на базе LGA 1700 с памятью DDR4
Экономист Михаил Хазин считает причиной задержек с выпуском МС-21 финансовые механизмы
Tom’s Hardware обновил рейтинг лучших игровых видеокарт — в 2026 году решает программная поддержка

Популярные статьи

Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Лучшие комедийные фильмы в жанре пародий
Ковбои, роботы и космос: 7 фильмов, где вестерн переплетается с фантастикой
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter