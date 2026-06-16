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kosmos_news
Wired: Обновления iOS 27 может ускорить работу iPhone 11 и других старых моделей
С iOS 27 iPhone получат не только новые функции, Apple также обещает, что даже старые модели смогут выполнять задачи быстрее после обновления.
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Первая бета-версия iOS 27 уже доступна, и этап тестирования дает много информации о предстоящем обновлении. Apple еще официально не анонсировала некоторые функции, но держит их в резерве для обновления iOS 27. Но это еще не все: после обновления некоторые iPhone будут работать быстрее, чем раньше.Изображение: нейросеть qwen

Как сообщает Wired, список функций которые стали работать плавнее после обновления до iOS 27, довольно обширный. Apple обещает, что сохранение PDF-файлов, переключение между экранами блокировки и воспроизведение музыки в Apple Music будут работать быстрее с iOS 27. Первые тесты показывают значительные улучшения по сравнению с iOS 26.

Приложения запускаются в среднем на 30% быстрее на iPhone 11 Pro Max. На iPhone 16 Plus файлы передаются получателям через AirDrop примерно на 80% быстрее. Кроме того, приложение «Фото» открывается до 70% быстрее после того, как пользователь сделал снимок. Это уже было протестировано на iPhone 15.

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Это стало возможным благодаря изменениям в планировщике ЦП. Этот компонент организует рабочие процессы для iPhone таким образом, чтобы активные приложения работали бесперебойно постоянно, а фоновые приложения не потребляли лишние ресурсы. Точные изменения, внесенные Apple, неизвестны. Поскольку iOS 27 выпускается для всех iPhone, начиная с iPhone 11, даже более старые устройства получают небольшое обновление спустя столько лет.

В интервью Wired Франсиско Херонимо, вице-президент по анализу данных в исследовательской компании IDC, объяснил, что конечные пользователи не хотят чувствовать себя обязанными переходить на новую модель. Если потребители покупают устройство iOS сейчас, они знают, что оно прослужит дольше. Устройство Android — в зависимости от марки — перестает получать обновления через два-три года.

Гаджет теряет в цене, когда приходит время обновления, и его уже сложно продать. Тем не менее Apple в некоторых случаях подталкивает конечных пользователей к обновлению — потому что не все функции ИИ будут доступны на старых iPhone с iOS 27.

#apple #iphone #iphone 11 #ios 27
Источник: wired.com
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