Смартфон стал первым складным устройством с поддержкой внешнего телеконвертера Vivo ZEISS Teleconverter G2.

Современные смартфоны все чаще оснащаются специальными механизмами для присоединения камер. Речь идет о телеконвертере — оптической насадке, устанавливаемой между корпусом смартфона и объективом. Тенденция, заложенная китайскими производителями смартфонов, направлена на улучшение фотовозможностей устройств со съемным объективом. Многие популярные компании уже внедрили это решение: Xiaomi, Oppo и Vivo. Ранее съемный модуль, похожий на камеру, встречался в традиционных смартфонах. Вскоре он будет доступен и в складных телефонах.

Фото: x.com/ZionsAnvin

По словам директора по бренду Vivo, Хана Босяо, грядущий смартфон X Fold 6 станет лучшим складным смартфоном на рынке по своим возможностям. Он будет оснащен мощной камерой, состоящей из основного модуля с 200-мегапиксельным 1/1,4-дюймовым сенсором и телеобъектива с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-602.

Это также будет первый складной смартфон с поддержкой съемного объектива, аналогичного тем, что используются в традиционных камерах. Конечно же, это будет фирменная разработка Vivo – телеконвертер ZEISS G2 с фокусным расстоянием 200 мм, который, как утверждается, обеспечивает 8,7-кратный оптический зум для основной камеры.

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Телеконвертеры в смартфонах работают как традиционные объективы камер. Этот аксессуар позволяет делать фотографии с зумом, недостижимым со стандартными телеобъективами, которые обычно обеспечивают только 3-, 4- или 5-кратный зум без потери качества.

Телеконвертер, используемый в Vivo X Fold 6, можно найти, среди прочего, в других устройствах. Смартфон Vivo X300 FE делает действительно отличные фотографии, но не на уровне гораздо более дорогого и продвинутого Vivo X300 Ultra с телеконвертером 400 мм.

Представитель Vivo подтвердил несколько деталей о складном телефоне этого года. Устройство будет оснащено 8,02-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью от 1 до 5000 нит, производства Samsung. За производительность будет отвечать процессор Dimensity 9500 Super Edition, а питание обеспечит батарея ёмкостью 7000 мАч.

Если смартфон выйдет на мировой рынок, Apple и Samsung получат сильного конкурента, который превзойдёт их предложения в плане качества фотографий.