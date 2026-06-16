В ночь с 14 на 15 июня на Южной лужайке Белого дома в рамках торжеств по случаю 250-летия США состоялся турнир по смешанным единоборствам. В «UFC Freedom 250» соревновались 14 бойцов смешанных боевых искусств. Для мероприятия над рингом-клеткой была возведена 28-метровая металлическая конструкция. По данным Simple Flying, световое шоу вокруг этого манежа побудило пилота авиакомпании подать отчет о безопасности в Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Пилот заявил, что световое загрязнение от турнира причинило «в 10 раз больше вреда, чем любое лазерное световое шоу».
Пилот заявил, что находился на заходе на посадку в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана (DCA), когда его ослепил свет. Белый дом и аэропорт находятся всего в 5 километрах друг от друга, поэтому так называемое световое загрязнение ночного неба могло повлиять на траекторию захода на посадку. Аэропорт DCA и так считается сложным для пилотов из-за интенсивного воздушного движения в этом районе. В январе 2025 года произошло столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета армии США.
Ослепление самолетов лазером является уголовным преступлением в США. Издание Simple Flying задается вопросом, были ли пилоты должным образом предупреждены о мероприятии в Белом доме. Потенциальная опасность воздушному пространству Вашингтона была далеко не единственным пунктом критики, высказанным в адрес мероприятия «UFC Freedom 250». Его общая стоимость оценивалась примерно в 60 миллионов долларов. Мероприятие транслировалось эксклюзивно на Paramount+, стриминговом сервисе, возглавляемом сторонником Трампа и мультимиллионером Дэвидом Эллисоном.