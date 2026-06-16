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kosmos_news
Световое загрязнение в небе у Белого дома во время турнира UFC ослепило пилота самолёта
Сообщается, что это спортивное мероприятие в резиденции президента США представляло опасность для воздушного движения в Вашингтоне.
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В ночь с 14 на 15 июня на Южной лужайке Белого дома в рамках торжеств по случаю 250-летия США состоялся турнир по смешанным единоборствам. В «UFC Freedom 250» соревновались 14 бойцов смешанных боевых искусств. Для мероприятия над рингом-клеткой была возведена 28-метровая металлическая конструкция. По данным Simple Flying, световое шоу вокруг этого манежа побудило пилота авиакомпании подать отчет о безопасности в Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Пилот заявил, что световое загрязнение от турнира причинило «в 10 раз больше вреда, чем любое лазерное световое шоу».
Изображение: нейросеть qwen

Пилот заявил, что находился на заходе на посадку в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана (DCA), когда его ослепил свет. Белый дом и аэропорт находятся всего в 5 километрах друг от друга, поэтому так называемое световое загрязнение ночного неба могло повлиять на траекторию захода на посадку. Аэропорт DCA и так считается сложным для пилотов из-за интенсивного воздушного движения в этом районе. В январе 2025 года произошло столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета армии США.

Ослепление самолетов лазером является уголовным преступлением в США. Издание Simple Flying задается вопросом, были ли пилоты должным образом предупреждены о мероприятии в Белом доме. Потенциальная опасность воздушному пространству Вашингтона была далеко не единственным пунктом критики, высказанным в адрес мероприятия «UFC Freedom 250». Его общая стоимость оценивалась примерно в 60 миллионов долларов. Мероприятие транслировалось эксклюзивно на Paramount+, стриминговом сервисе, возглавляемом сторонником Трампа и мультимиллионером Дэвидом Эллисоном.

#сша #авиация #самолет
Источник: simpleflying.com
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