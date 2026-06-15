Сообщается, что только один Ту-214 из четырёх поставлен заказчику, один вышел на сборку, а максимально возможный на сегодня темп производства — три самолета в год.

Согласно официальной информации Казанского авиазавода, ОАК планирует произвести четыре Ту-214 в этом году, восемь в следующем, а затем достичь темпов производства в 20 самолетов в год. Этот план должен реализоваться, благодаря большим инвестициям. Ранее в ОАК завили, что «завод практически готов к серийному производству» Ту-214. Издание «Бизнес Online» побывало на предприятии и выяснило, что на окончательной сборке фактически находится только один самолёт.

Источник: «БИЗНЕС Online»/business-gazeta.ru

Опрошенные источники на заводе сказали журналистам, что текущие темпы производства вряд ли позволят реализовать план ОАК. Объединенная авиастроительная корпорация регулярно упоминают цель в 20 Ту-214 в год к 2027-2028 годам в рамках широкого плана развития гражданской авиации. Однако наращивание объемов производства сопряжено с ограничениями в цепочке поставок импортозамещенных систем, в частности, авионики и некоторого ранее импортированного оборудования. Также работники завода сообщили о нехватки квалифицированных кадров.

Первый Ту-214 с регистрацией RA-64536 передан заказчику (предположительно его получил «Согаз) в конце апреля – начале мая, выяснили журналисты. Еще один (для МЧС) выведен со стапеля, и, как полагают источники, будет передан на летно-испытательную станцию не ранее августа. Третий находится на стадии состыкованного фюзеляжа. То есть остальные машины находятся на ранних этапах сборки.

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Эксперты приходят к выводу, что увеличение выпуска лайнеров за один год (в 2027-м — 8, дальше — 20) кажется чрезмерно оптимистичным сценарием. Сообщается, что просто невозможно так быстро нарастить производство. Максимально возможный на сегодняшний день темп — три Ту-214 в год.

Промышленное возрождение Ту-214, теперь уже в модернизированной версии, оснащенной системами и компонентами отечественного производства и уже сертифицированной в России, стало краеугольным камнем стратегии по замене простаивающих самолетов Airbus и Boeing или тех, которые не имеют официальной поддержки.

Ту-214 — это усовершенствованная версия Ту-204, разработанного в 1990-х годах, с увеличенной максимальной массой, относящаяся к той же категории, что и Airbus A321 или Boeing 757. Ту-214 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями ПС-90А, каждый с тягой около 17 тонн, имеет крейсерскую скорость около 850 км/ч. В конфигурации с высокой плотностью салона вместимость превышает 200 мест, что делает его востребованным на внутренних российских маршрутах, а также на некоторых среднемагистральных региональных маршрутах в соседние страны.