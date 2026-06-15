Согласно официальной информации Казанского авиазавода, ОАК планирует произвести четыре Ту-214 в этом году, восемь в следующем, а затем достичь темпов производства в 20 самолетов в год. Этот план должен реализоваться, благодаря большим инвестициям. Ранее в ОАК завили, что «завод практически готов к серийному производству» Ту-214. Издание «Бизнес Online» побывало на предприятии и выяснило, что на окончательной сборке фактически находится только один самолёт.
Опрошенные источники на заводе сказали журналистам, что текущие темпы производства вряд ли позволят реализовать план ОАК. Объединенная авиастроительная корпорация регулярно упоминают цель в 20 Ту-214 в год к 2027-2028 годам в рамках широкого плана развития гражданской авиации. Однако наращивание объемов производства сопряжено с ограничениями в цепочке поставок импортозамещенных систем, в частности, авионики и некоторого ранее импортированного оборудования. Также работники завода сообщили о нехватки квалифицированных кадров.
Первый Ту-214 с регистрацией RA-64536 передан заказчику (предположительно его получил «Согаз) в конце апреля – начале мая, выяснили журналисты. Еще один (для МЧС) выведен со стапеля, и, как полагают источники, будет передан на летно-испытательную станцию не ранее августа. Третий находится на стадии состыкованного фюзеляжа. То есть остальные машины находятся на ранних этапах сборки.
Эксперты приходят к выводу, что увеличение выпуска лайнеров за один год (в 2027-м — 8, дальше — 20) кажется чрезмерно оптимистичным сценарием. Сообщается, что просто невозможно так быстро нарастить производство. Максимально возможный на сегодняшний день темп — три Ту-214 в год.
Промышленное возрождение Ту-214, теперь уже в модернизированной версии, оснащенной системами и компонентами отечественного производства и уже сертифицированной в России, стало краеугольным камнем стратегии по замене простаивающих самолетов Airbus и Boeing или тех, которые не имеют официальной поддержки.
Ту-214 — это усовершенствованная версия Ту-204, разработанного в 1990-х годах, с увеличенной максимальной массой, относящаяся к той же категории, что и Airbus A321 или Boeing 757. Ту-214 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями ПС-90А, каждый с тягой около 17 тонн, имеет крейсерскую скорость около 850 км/ч. В конфигурации с высокой плотностью салона вместимость превышает 200 мест, что делает его востребованным на внутренних российских маршрутах, а также на некоторых среднемагистральных региональных маршрутах в соседние страны.