По поручению президента Владимира Путина стартовала подготовка новых высокоскоростных коридоров между Москвой, крупнейшими городами РФ и Беларусью.

В России начался первый этап проработки крупных проектов железнодорожных магистралей. Эти высокоскоростные коридоры должны будут соединить Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Отдельная ветка соединит столицу РФ с Минском. Данное решение было озвучено во время встречи президента России с главой Минтранса Андреем Никитиным.

Изображение: нейросеть qwen

Развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) является одним из этапов в глобальной программе расширения транспортной инфраструктуры России. В Минтрансе отметили, что участок Москва — Нижний Новгород — Казань может стать самым эффективным маршрутом. Это означает, что данная магистраль способна дать самый большой экономический прирост. Стоимость проекта оценивается в 4 трлн рублей.

Что касается участка Москва — Минск, то, по словам Владимира Путина, данный проект уже одобрил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Это международное направление призвано усилить связь с союзным государством.

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Андрей Никитин заявил, что поезд для ВСМ уже создается отечественной промышленностью, при этом пять вагонов уже готовы (и 11 платформ сварены). При разработке ж/д состава необходимо учитывать определенные спецификации эксплуатации транспорта. По словам Никитина, поезд будет разгоняться до «400 километров в час — и это практически другая физика». В данный момент вагоны и поезд изготавливают совместно 150 предприятий.

Ожидается, что от Москвы до Минска можно будет доехать всего за пару часов. Развитие высокоскоростных магистралей предполагает создание путей в Чувашию, Марий Эл, Татарстан и на Урал. В будущем может быть создана магистраль Казань — Екатеринбург (766 км). Минтранс планирует начать строительство ВСМ в 2028 году.