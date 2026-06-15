Летчик-космонавт назвал представленные для лунной программы НАСА костюмы вульгарностью и призвал привлекать в российские космические проекты молодежь достижениями космонавтики.

Недавно компании Axiom Space и Prada представили специальный костюм для астронавтов, предназначенный для ношения под скафандром AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit). Летчик-космонавт Федор Юрчихин негативно относится к таким коллаборациям ракетно-космической отрасли и люксовых брендов. В разговоре с ТАСС Герой России считает неприемлемым делать акцент на дизайне космических костюмов, а не на реальных космических достижениях.

Источник: Axiom Space / Prada

Юрчихин заявил, что для него космос не сводится к дизайну или одежде. Космонавт надеется, что в России в ближайшее время «серьезно займутся космической отраслью». При этом, молодое поколение стоит привлекать новыми проектами, а не космическими костюмами от модных брендов, которые Юрчихин назвал «вульгарщиной». Таким образом, Герой России ясно дал понять, что не приветствует подобные коллаборации в отечественной ракетно-космической отрасли.

Ранее компания Axiom Space и модный дом Prada показали облегающий костюм «с жидкостным охлаждением и вентиляцией» (LCVG). Его разработка является частью нового скафандра AxEMU, который представляет собой первое крупное обновление оборудования NASA за более чем 20 лет.

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Конструкция цельного костюма в первую очередь направлена на выживание в агрессивной среде. Встроенные трубки циркулируют холодную воду для регулирования температуры тела, а встроенная система вентиляции обеспечивает удаление углекислого газа и подачу кислорода.

Участие люксового бренда в космической индустрии обусловлено не только научным интересом. В настоящее время сектор страдает от снижения продаж, поэтому модные бренды ищут новые способы охватить состоятельные целевые группы в растущем секторе космического туризма.

Axiom Space планирует начать тестирование новых скафандров на Международной космической станции в 2027 году. Достижение целевого срока высадки на Луну в 2028 году в значительной степени зависит от безупречной работы оборудования на предстоящих этапах тестирования.