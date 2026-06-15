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kosmos_news
Бывший сварщик SpaceX стал миллионером после рекордного в истории IPO космической компании
Иммигрант Хуан Эрнандес стал работать к SpaceX в 2015 году и никогда не слышал до этого о компании Илона Маска, но теперь он работает в конкурирующей Blue Origin.
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12 июня 2026 года SpaceX провела крупнейшее в истории IPO, сделав генерального директора Илона Маска первым триллионером. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов в ходе IPO и достигла рыночной капитализации в 2,1 триллиона долларов.
Источник: cbsnews.com

Но не только Маск значительно разбогател практически за одну ночь – по крайней мере, на бумаге. Анализ показывает, что более 4400 нынешних и бывших сотрудников стали миллионерами в результате IPO SpaceX.

Согласно анализу, 400 из них владеют акциями SpaceX на сумму 100 миллионов долларов и более. Ресурс Hill.com утверждает, что это необычно высокая цифра для IPO.

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Одним из тех, кто стал миллионером после успешного IPO SpaceX, является Хуан Эрнандес. Отец двоих детей, иммигрировавший в США из Мексики, стал работать сварщиком в SpaceX в 2015 году. В то время он не знал ничего о компании, как сообщает CBS.

Впервые в своей профессиональной жизни в США Эрнандес получил акции в качестве части компенсации в SpaceX. Он проработал в SpaceX в общей сложности десять лет, где занимался такими задачами, как подготовка ракет к запуску.

Исходя из цены закрытия акций SpaceX в пятницу, 12 июня, 6500 акций, которыми владеет Эрнандес, стоят приблизительно 1,05 миллиона долларов. Несмотря на внезапное богатство, он не намерен прекращать работу. Сварщик больше не работает в SpaceX, а трудится на её конкурента, компанию Blue Origin.

Однако, по данным New York Times, не все бывшие сотрудники SpaceX были так уверены, что их акции в аэрокосмической компании когда-либо будут конвертированы в наличные. Маск неоднократно пренебрежительно отзывался о компаниях, акции которых торгуются на бирже, и связанных с этим требованиях к отчетности.

Некоторые сотрудники в течение многих лет обменивали свои акции SpaceX на ваучеры в рестораны. По словам источников внутри компании, теперь эти сотрудники сожалеют об этом.

#финансы #spacex #бизнес #космическая компания
Источник: cbsnews.com
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