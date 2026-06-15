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kosmos_news
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
Шаровая молния заряжена и состоит из плазмы, которая притягивается к включенным электроприборам, проводам, лампочкам и розеткам, поэтому в грозу их обязательно надо выключать
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Шаровая молния — очень редкое и необычное метеорологическое явление, которое веками вызывало интерес и любопытство. Ученый из МГУ в разговоре с РИА «Новости» отметил, что это не только загадочное, но и опасное явление. Владимир Бычков подтвердил, что оно может вызвать пожары, поражение электрическим током и даже смерть. Поэтому эксперт дал несколько советов, что делать при встрече с такими явлениями.
Изображение: нейросеть qwen

Бычков объяснил, что шаровая молния может возникнуть после удара обычной линейной молнии, но она имеет другую форму и поведение. В России пик их появления приходится на летние месяцы. Шаровая молния может генерироваться разветвленным разрядным каналом или ударом линейной молнии в землю или другие объекты. Шаровая молния является формой плазмы — состояния материи, в котором атомы ионизированы и проводят электричество.

Эксперт пояснил, что шаровая молния состоит из трех элементов. Внутри находится кипящий газ или расплав. Снаружи — слой из соединений кислорода и металла (оксидов) толщиной около 20 микрон. Третий элемент — электрический заряд.

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Шаровая молния выглядит как светящийся и движущийся шар радиусом от 20 сантиметров до 100 метров. Иногда шар издает шипящий или рычащий звук. Она может быть разных цветов, чаще всего белого, желтого или бледно-голубого. Обычно она длится около 20 секунд. Затем молния либо уходит, либо взрывается с громким хлопком, окруженная огненными потоками, либо гаснет.

Вследствие своей электрической природе шаровая молния притягивается к электропроводке или металлическим предметам. Естественно, главная цель: включённые в сеть электроприборы, провода, лампочки и розеткам. Поэтому важно проявлять осторожность во время грозы и отключать все приборы от сети, в том числе даже поставленные на зарядку смартфоны.

Шаровая молния может представлять опасность и для людей из-за жидкости в теле и индукции. Эксперт рекомендует лечь на пол, чтобы огненный шар пролетел мимо. А вот пассажиры автомобиля могут пережить удар молнии. В случае удара молнии металлический кузов автомобиля действует как клетка Фарадея, проводя электрический разряд вокруг пассажиров – в землю. Следует категорически избегать прикосновения к любым металлическим частям внутри автомобиля, которые соединены с кузовом.

#техника #наука #шаровая молния
Источник: ria.ru
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