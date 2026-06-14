Ранее считалось, что в конце жизненного цикла массивной звезды неизбежно возникает чёрная дыра.

Когда чрезвычайно массивные звезды исчерпывают свое топливо, они коллапсируют под действием собственной гравитации. Устоявшаяся теория в астрофизике предполагает, что этот процесс неизбежно приводит к образованию черных дыр. Группа физиков из Франкфуртского университета имени Гёте представила математическое решение, предполагающее совершенно иной сценарий. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review, коллапс может привести к рождению крошечной новой вселенной внутри умирающей звезды.

Изображение: нейросеть qwen

Авторы пишут, что в центре классической черной дыры находится так называемая сингулярность. В этой крошечной точке пространства материя сжата настолько сильно, что достигает бесконечной плотности. В этих условиях известные физические законы просто перестают действовать и теряют свою силу.

реклама

Вместо черной дыры с непроницаемым горизонтом событий — границей, за которой даже свет не может избежать гравитации, — физики из Франкфурта рассчитали, что образуется так называемый гравастар. Снаружи эта структура кажется почти такой же плотной и массивной, как чёрная дыра, но её внутреннее строение совершенно иное.

Ядро гравастара состоит из тёмной энергии, чьё внешнее давление противодействует огромной гравитации коллапсирующей звёздной материи. Учёные смогли продемонстрировать, что при определённых условиях в центре звезды образуется крошечный пузырь. Этот пузырь начинает быстро расширяться из-за мини-Большого взрыва и останавливается точно на границе, где обычно возникает горизонт событий чёрной дыры. Противодействующие силы взаимно компенсируются, в результате чего образуется стабильное статическое состояние.

В пресс-релизе сообщается, что эту теоретическую работу не следует понимать как фундаментальный отказ от устоявшихся исследований. Физики всегда должны изучать экзотические интерпретации, поскольку история науки показывает, что они часто становятся новым стандартом. По мнению авторов статьи, черные дыры остаются наиболее естественным объяснением коллапса, но исследования должны изучить все математически осуществимые альтернативы.