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kosmos_news
Граждане Швейцарии предположительно проголосовали против ограничения численности населения до 10 млн
По предварительным данным, жители страны на референдуме 14 июня проголосовали против предложения ограничить численность постоянного населения.
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В воскресенье, 14 июня, Швейцария принимает решение об ограничении численности своего населения до 10 миллионов человек. Этот референдум может иметь далеко идущие последствия для экономики и отношений с Европейским союзом. Сторонники инициативы считают, что иммиграция в Швейцарию слишком высока.

Изображение: нейросеть qwen

Большинство избирателей проголосовали по почте ранее. Избирательные участки открылись 14 июня в разное время в зависимости от кантона, но последние закрылись в полдень. Первые предварительные результаты уже публикуют мировые СМИ.

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Согласно данным телерадиокомпании SRF, на которые ссылается Bloomberg, 55% швейцарцев проголосовали против этой инициативы. Газета Le Temps пишет, что подсчитано 81,3% голосов, и против проголосовали 54,7% жителей. Для принятия предложений по референдуму необходимо, чтобы за них проголосовало как большинство граждан, так и большинство из 26 швейцарских кантонов.

Референдум был инициирован партией SVP, которая утверждает, что массовая иммиграция оказывает давление на государственные службы и рынок жилья, а также способствует росту преступности. Партия выступает против более тесной интеграции с ЕС, рассматривая её как препятствие к суверенитету.

Правительство и парламент отвергают инициативу, и ни одна из правящих партий Швейцарии, кроме SVP, её не поддерживает. Противники данной идеи утверждают, что инициатива подрывает двусторонние отношения с ЕС и угрожает процветанию Швейцарии, сообщило в субботу швейцарское издание Swiss Info.

#экономика #швейцария #миграция #референдум
Источник: bloomberg.com
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