В ночь с 14 на 15 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC в официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

В пятницу, 12 июня, суд отклонил ходатайство о блокировке мероприятия по смешанным боевым искусствам (MMA), запланированного на воскресенье в Белом доме. Мероприятие, которое обошлось организаторам как минимум в 60 миллионов долларов, привлечет более 100 000 зрителей на территории Белого дома и вблизи него.

Изображение: нейросеть qwen

В последние дни организация Public Integrity Project подала в суд ходатайство от имени двух жителей Вирджинии о блокировке мероприятия «UFC Freedom 250», запланированного на воскресенье. В иске утверждалось, что проведение таких частных мероприятий на лужайке Белого дома запрещено. Якобы построенная там арена не получила необходимых разрешений, и что мероприятие было признано «глубоко коррумпированным».

Администрация Трампа подала ходатайство об отклонении иска. В пятницу федеральный судья Амит Мехта постановил, что организаторы могут использовать лужайку Белого дома в качестве места проведения мероприятия UFC. Он установил, что истцы, вероятно, не имеют права оспаривать мероприятие и не смогли доказать, что им будет нанесен непоправимый ущерб, если мероприятие состоится, как планировалось.

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Судья также сослался на «необоснованную задержку» истцов в подаче иска по поводу мероприятия, которое планировалось в течение нескольких месяцев. Мероприятие запланировано в честь 250-летия Соединенных Штатов и Дня флага, но оно также совпадет с 80-летием президента Трампа, который является личным поклонником UFC. Трамп и президент UFC Дана Уайт — друзья.

Для мероприятия на Южной лужайке Белого дома была построена временная арена, а в её центре уже установлен ринг (своего рода клетка), где в воскресенье пройдут семь боев. Ожидается, что на трибунах будут присутствовать около 4000 гостей: ветераны, солдаты и гости, приглашенные Белым домом и UFC. Также будут присутствовать члены семьи Трампа, включая первую леди Меланию.

Опрос Reuters показывает, что немногие американцы поддерживают проведение боя в клетке в Белом доме. Лишь 16% американцев сочли это уместным, в то время как 46% опрошенных были против. Остальные не высказали своего мнения по этому вопросу. Только 31% республиканцев сочли это мероприятие уместным.