В нескольких документах упоминаются наблюдения сфер или светящихся шаров в одном и том же районе на северо-востоке США.

Министерство обороны США опубликовало третью партию документов, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО). В этой партии — 72 документа разных лет, описывающих необъяснимые явления, о которых сообщили военнослужащие, федеральные агенты и иностранные наблюдатели.

Изображение: нейросеть qwen

Обнародование документов является частью программы PURSUE, запущенной после того, как президент Дональд Трамп (Donald John Trump) поручил федеральным агентствам выявить, изучить и опубликовать записи, касающиеся НЛО и потенциальной внеземной активности.

Новые документы не содержат доказательств существования инопланетной жизни или правительственного сокрытия информации. Они предоставляют дополнительные подробности о нескольких нераскрытых случаях, которые следователи не смогли однозначно объяснить.

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По данным Министерства обороны, нераскрытые случаи — это инциденты, когда имеющихся данных недостаточно для определения природы наблюдаемого объекта или явления. Один из наиболее подробных отчетов касается наблюдения в феврале 2022 года недалеко от Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Пять военнослужащих армии США в Форт-Карсоне сообщили о наблюдении необычного объекта, зависшего над горой Шайенн.

Свидетели заявили, что объект, по-видимому, состоял из «сочлененных рыбьих чешуек или панелей, которые были несимметричными, не перекрывающимися и неправильной формы». Согласно отчету, объект оставался неподвижным примерно две минуты, после чего исчез. Фотографий и видеозаписей не было.

Позже следователи предположили, что явление могло быть результатом отражения солнечного света от заснеженной местности и освещения облаков. Однако свидетели сообщили о ясном небе, и следователи не обнаружили никаких признаков воздушных шаров, самолетов или известных иностранных технологий в этом районе.

Другой случай касался шести федеральных сотрудников правоохранительных органов, которые сообщили о неоднократных наблюдениях ярких оранжевых и красных шаров в октябре 2023 года. Согласно документам, объекты появлялись над горным хребтом и в некоторых случаях, казалось, порождали дополнительные, меньшие по размеру шары.

Анализ, проведенный Управлением по разрешению аномалий Пентагона, рассмотрел несколько возможных объяснений, включая военные учения и запуск сигнальных ракет поблизости. В отчете говорится, что эти объяснения правдоподобны, но не являются окончательными, и отмечается, что наблюдения могли быть связаны с «неизвестной технологией».

В последнем опубликованном отчете также содержится описание наблюдения 2025 года на северо-востоке США. Свидетель сообщил, что видел ярко-красную сферу возле лесистой местности.