Грибы создают под землей гигантские разветвленные сети, тончайшие нити (гифы) которой переплетаются, ветвятся и могут тянуться на многие километры.

По всей планете микроскопические нитевидные гифы (нити) арбускулярных микоризных грибов извиваются в почве, соединяя и поддерживая корни растений. Микоризные грибы образуют подземные сети, которые поддерживают жизнь растений и помогают регулировать климат Земли, поглощая углерод в почву.

Источник: SPUN

Такая подземная система начала формироваться 400 миллионов лет назад; она поддерживает развитие примерно 70 процентов видов растений на Земле. Первая глобальная карта, документирующий эту сеть, была опубликована в журнале Science.

Эти сети формируют важнейшую живую инфраструктуру, которая поглощает углерод в почву и поддерживает большую часть жизни на Земле. Эти сети ежегодно транспортируют около 1 миллиарда тонн углерода.

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Исследователи собрали данные о плотности сетей грибов из более чем 16 000 образцов почвы, собранных по всему миру. Они также использовали искусственный интеллект. Они разработали модели машинного обучения, которые включали слои данных из пустынь, тундры и лесов для прогнозирования плотности сети в неисследованных экосистемах.

Выводы: сети грибов имеют общую длину около 110 квадриллионов километров. Их общая масса оценивается примерно в 300 миллионов тонн углерода (в четыре-шесть раз больше массы всех ныне живущих людей).

Микоризные сети, часто называемые одной из циркуляционных систем Земли, транспортируют углерод, воду и питательные вещества в подземных экосистемах. В здоровых почвах микоризные сети могут увеличить площадь поверхности, доступной для корней растений, до 100 раз, обеспечивая при этом более 80% необходимого растению фосфора.

Таким образом, с появлением новых технологий в области визуализации, машинного обучения и робототехники ученые начинают раскрывать то, что долгое время было скрыто под землей.

«Мы узнаем, как сложные структуры грибов, образующих сети, транспортируют питательные вещества и помогают регулировать климат», — сказал доктор Корентин Бисо.

Впервые грибковая инфраструктура Земли представлена в таком масштабе и с таким разрешением (оценки рассчитаны для каждого 1 км2 поверхности суши, за исключением ледяных шапок и областей, для которых недостаточно данных для прогнозирования).